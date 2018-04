"Je quitte la politique avec beaucoup de sérénité". Dans un entretien au Monde publié ce jeudi, Cécile Duflot a dit tourner la page de la politique.

L'ancienne ministre du Logement sous François Hollande indique qu'elle prendra la tête d'Oxfam France, une ONG qui lutte contre les inégalités et la pauvreté, le 15 juin.

"Regrets" sur son action politique

"J’ai jugé que le moment était venu de m’engager différemment, et d’ouvrir une nouvelle étape de ma vie. Je quitte la politique avec beaucoup de sérénité, j’ai pris ma part de l’engagement et des difficultés", explique l'ancienne secrétaire nationale des Verts.

Dans cet entretien, Cécile Duflot réfute une "désertion". Et d'ajouter : "Je vais continuer à agir, mais différemment. J’ai toujours dit que la vie politique ne pouvait pas être éternelle".

Interrogée sur son action politique et son parcours, elle admet avoir des "regrets". "J’aurais voulu que la prise de conscience écologique soit plus vive et que notre pays s’engage enfin dans une autre logique." Quant aux Verts qu'elle quitte, elle "leur souhaite le meilleur".

ONG qui lutte contre les inégalités et la pauvreté

Cécile Duflot se dit "honorée" de rejoindre "une organisation internationale formidable". Elle va prendre la tête d'une ONG qui compte 50 salariés et 24.000 donateurs et promet un engagement "dans la durée".

"J’ai suivi le processus de sélection mais on m’a sollicitée pour poser ma candidature. J’entends mettre mon expérience et mes convictions au service d’une communauté humaine agissante", précise-t-elle.