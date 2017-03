L'ancienne ministre Marylise Lebranchu en meeting à Périgueux le 3 avril

L'ancienne ministre, proche de Martine Aubry, sera en meeting à Périgueux le lundi 3 avril pour soutenir la candidature de Benoit Hamon à la présidentielle.

C'est la première personnalité d'envergure nationale a venir soutenir la candidate de Benoit Hamon en Dordogne. Marylise Lebranchu, ancienne ministre de François Hollande et députée du Finistère sera en meeting à Périgueux le lundi 3 avril à 19h au centre de la communication.

Cette proche de Martine Aubry a toujours soutenu le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle. Avant le second tour de la primaire elle estimait que la ligne de Benoit Hamon était "la plus à gauche, la plus déterminée en termes de justice sociale, d'écologie et aussi de développement durable." La venue de Marylise Lebranchu à Périgueux devrait permettre aux socialistes de donner un coup de fouet à une campagne qui peine à convaincre. Le député et président du conseil départemental Germinal Peiro sera lui aussi présent sur scène aux côtés de l'ancienne ministre.