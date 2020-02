"L'ancrage local des autres candidats sera mesuré par les Chinonais", Jean-Luc Dupont maire sortant de Chinon

S'il assume complètement son appartenance à la droite républicaine et au parti LR, sa liste "l'Union pour Chinon" est sans étiquette. Par respect dit-il pour ses colistiers dont seulement quatre d'entre eux ont un engagement partisan.

Dans une ville comme Chinon, moi ce qui m'intéresse c'est la pluralité et la diversité de pensée et non pas le côté partisianisme ou sectaire d'un clan. Est-ce que mes colistiers sont convaincus et engagés avec détermination pour le bien de la ville et de ses habitants. C'est ça qui est l'essentiel pour moi. Et c'est autour de ces valeurs-là que j'ai constitué mon équipe", Jean-Luc Dupont, maire sortant de Chinon