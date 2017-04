A l'approche des présidentielles, 550 personnes mobilisées à Nancy pour la mise sous pli

A Nancy, la mise sous pli de la propagande électorale a commencé ce mercredi, dans la soirée. Pendant quatre heures jusqu'à samedi soir, près de 550 personnes sont mobilisées pour participer à cette opération de grande ampleur.

A Nancy et dans l'agglomération, vous devriez recevoir les professions de foi et les bulletins de vote de chaque candidat dans les jours qui viennent, si ce n'est aujourd'hui. En effet, la mise sous pli a commencé mercredi 12 avril au soir, et va durer trois jours.

Pour que tout le monde reçoive les propagandes électorales dans les temps, près de 550 personnes sont mobilisées pour faire les courriers. Cela représente au total 80 tonnes de documents.

Garder le rythme

C'est travail à la chaîne titanesque : les volontaires restent debout pendant quatre heures et doivent garder le rythme. "C'est fatiguant au bout de trois jours. Surtout pour le mal de dos : quand on s'arrête la pause est bienvenue", concède Anne Laure qui participe à ces opérations depuis deux ans.

Ce sont avant tout des fonctionnaires qui sont recrutés, mais pas seulement. On trouve aussi des salariés du privés, des étudiants, des retraités et des chômeurs, comme Jérémy. La dernière fois, il a gagné 700 euros. "C'est une chance, je peux me faire de l'argent et je vais pouvoir partir en vacances grâce à ça."

La mise sous pli doit se terminer samedi 15 avril au soir. Plus de 140 palettes de professions de foi, rien que pour l'agglomération de Nancy, vont être traitées d'ici-là.