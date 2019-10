L'Ardèche adopte à l'unanimité le schéma départemental d'accueil des gens du voyage

Ardèche, France

L'Ardèche a enfin un schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Le conseil départemental a voté le document à l'unanimité ce lundi après-midi.

Depuis 2013, le Département n'était plus doté d'un schéma valide. Il était l'un des quarte départements français à ne pas en avoir.

167 places d'accueil

Le document acte, entre autre, les endroits où sont implantés les aires d'accueil des gens du voyage.

Trois aires existent déjà à Annonay, La Voulte-sur-Rhône et Le Teil. Cinq autres aires doivent être construites et mises en service avant 2025 à Tournon-sur-Rhône, Guilherand-Granges, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol et Privas.

67 places sont déjà en service. 100 autres seront créées.

Une centaine de caravanes à Lablachère

Une aire de grand passage, qui permet aux familles de s'installer pour une courte durée, verra aussi le jour à Lablachère dans le sud-Ardèche. Une réunion aura lieu en novembre pour choisir l'endroit où elle sera installée. Elle pourra accueillir une centaine de caravanes.

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage sera mis en place l'année prochaine et sera effectif jusqu'en 2025.