L'Ardèche peut-elle basculer à droite ?

Les conseillers régionaux Olivier Amrane (LR) et Sandrine Genest, maire de Lachapelle-sous-Aubenas ont pris la tête des candidats Génération Terrain en Ardèche. Des candidats qui ne sont pas forcément encartés chez les Républicains et qui se veut ouverte à la société civile répète Olivier Amrane. La droite devra emporter quatre cantons pour faire basculer le département. Or si l'on analyse les chiffres des dernières élections départementales de 2015, on s'aperçoit que dans de nombreux cantons le deuxième parti derrière la majorité départementale c'est le Front National devenu entre temps le Rassemblement National.

La sécurité et l'emploi

Les candidats de Génération Terrain reprennent les grands thèmes de compétence du département mais ils font aussi quelques écarts sur des thèmes chers aux français comme l'emploi et la sécurité. Olivier Amrane annonce la création d'une plateforme consacrée à l'emploi : l'objectif est de mettre en relation les offres d'emploi reçues par les collectivités territoriales et ceux qui recherchent un emploi. Il s'agit aussi de proposer 700 offres de stage pour les collégiens de troisième.

La sécurité ne fait pas partie des compétences du département mais Olivier Amrane propose de subventionner la pose de caméras de vidéosurveillance déjà financées en partie par la région