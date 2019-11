" L'argent public doit d'abord servir aux Gardois", selon le conseiller départemental RN Nicolas Meizonnet

Nicolas Meizonnet est conseiller départemental du canton de Vauvert et président du groupe Rassemblement national au sein de l'assemblée départementale.

Nîmes, France

La situation s'est débloquée au département du Gard : la rallonge de budget destinée aux mineurs isolés est finalement adoptée par une majorité au Conseil départemental. Cette enveloppe de six millions d'euros, qui avait été rejetée le 14 octobre, a été votée par les élus de gauche, grâce notamment à l'abstention des élus centristes et de trois conseillers départementaux Les Républicains. Le groupe UDI s'est abstenu après avoir obtenu la création d'une commission de suivi de ce dossier sensible des mineurs isolés.

Le département a par ailleurs demandé à l'État une hypothétique aide de la part de l'État d'un montant de 3,4 millions d'euros.

Une grande partie des Républicains, et l'ensemble des élus du Rassemblement national ont voté contre. Nicolas Meizonnet, président du groupe RN, s'en explique sur France Bleu Gard Lozère.