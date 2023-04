L'armurier Verney-Carron "bien parti" pour rester à Saint-Étienne

Une hausse de budget annuelle de plus de trois milliards, puis quatre milliards d'euros pour le budget de la défense. Voilà le principe de la loi de programmation militaire , présentée en conseil des ministres mardi. L'objectif est d'atteindre un budget de 69 milliards d'euros pour les armées en 2030. Et les PME de l'armement, comme Verney-Carron à Saint-Étienne, espèrent bien participer à ce nouvel élan souhaité par le gouvernement, comme l'explique le PDG de Cybergun et président de Verney-Carron, Hugo Brugière.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vos activités à Saint-Étienne vont-elles bénéficier directement de la nouvelle loi de programmation militaire ?

Hugo Brugière : Il est un peu tôt pour dire si ça va bénéficier directement à nos activités. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a effectivement un effort historique dans la défense : on parle de plus de 400 milliards [d'euros] sur sept ans. On est dans une hausse jamais vue pour l'instant, Encore faut il que pendant sept ans, chaque année, l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, reconduise et vote le budget conformément à la loi de programmation militaire et qu'entre temps il n'y ait pas de modifications. Donc aujourd'hui, on a des grandes masses qui ont été dévoilées et donc on est effectivement attentif désormais à regarder comment tout ça va se traduire concrètement pour les PME et TPE comme Verney-Carron.

Toutes les entreprises de l'armement auront-elles selon vous leur part du gâteau ?

Oui, je pense, parce qu'en réalité, une loi de programmation militaire, elle va toucher majoritairement dans ses budgets des PME et TPE en France, donc on parle effectivement de gros moyens. À l'échelle de Verne-Carron, les enjeux sont beaucoup moins importants évidemment que 400 milliards. On parle de notre côté de 5 à 10 millions d'euros par an pour équiper réellement un certain nombre de forces ou pouvoir contribuer à l'équipement de forces. On est évidemment très, très loin des 400 milliards. Je pense qu'effectivement, le tissu PME en général va bénéficier de cette loi de programmation militaire et on peut s'en réjouir parce qu'effectivement ça reste de l'argent public qui retourne dans l'économie et dans une économie qui en avait bien besoin, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on récoltait, comme on dit, "les dividendes de la paix". Personne n'avait vu la guerre revenir en Europe depuis maintenant une bonne trentaine, quarantaine d'années et donc il est temps de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard.

La France est-elle en retard du point de vue technologique dans l'armement ?

Je pense qu'aujourd'hui, globalement, en France, on a une économie de défense qui est parmi la plus performante au monde, avec effectivement déjà une technologie très importante. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur nos lauriers et je pense que le ministre de la Défense a évidemment là-dessus complètement raison. Il y a des domaines dans lesquels les armées, en règle générale, doivent faire un saut. Je pense à toute la partie cyberdéfense, qui est quelque chose sur lequel il y a eu des investissements qui ont été faits, il y a des des commandements de la cyberdéfense qui ont été créés, il y a un certain nombre d'éléments là-dessus, mais nous avons encore du retard. Du retard sur les Chinois, sur les Russes, du retard sur un certain nombre de nations qui ont depuis longtemps investi dans la guerre numérique et dans le combattant numérique. Mais je pense également à tout ce qui est autour du drone.

Avez-vous trouvé pour Verney-Carron le nouveau site que vous appelez de vos voeux depuis plusieurs mois ?

Oui, on a trouvé. On laisse une surprise pour quand on fera l'inauguration. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est bien parti pour rester à Saint-Étienne. La métropole et la ville ont été extrêmement aidants dans le projet qui est le nôtre de garder l'usine à Saint-Étienne. Mais il était temps qu'on compte qu'on change.

De quoi avez-vous besoin ? De plus de place surtout ?

Il faut plus de place. Il faut quelque chose qui soit quand-même un petit peu plus moderne également. C'était un vrai enjeu parce que nous avons aussi des enjeux de modernisation dans les armes. Les armes peuvent effectivement ne pas être simplement que des choses immuables. Depuis 30 ou 40 ans, on a des vrais enjeux technologiques. On a des enjeux d'informatisation, on a des enjeux de numérisation, on a des enjeux technologiques importants autour de nos armes aujourd'hui et donc il nous fallait quelque chose qui soit évidemment plus adapté.