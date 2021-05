Des militants du PCF rebaptisent un arrêt de tramway à Orléans en hommage à Michel Ricoud

Un an après son décès, ceux qui l'a aidé et des membres du Parti communiste français (PCF) ont tenu à rendre hommage à Michel Ricoud. Lassés d'attendre que la Ville d'Orléans nomme un bâtiment ou une rue à son nom, ils ont symboliquement rebaptisé l'arrêt de tram des "Chèques postaux" à la Source.

On est jamais mieux servi que par soi-même. Lassés d'attendre que la Ville d'Orléans nomme une rue ou un bâtiment en hommage à Michel Ricoud, militant et élu du PCF et figure du quartier de la Source décédé le 13 mai 2020, des membres de son parti politique ont décidé d'agir.

Ce mardi soir, il ont symboliquement rebaptisé un arrêt de tramway du quartier, en face du bâtiment dans lequel l'ex militant à longtemps travaillé, "Chèques Postaux-Michel Ricoud".

Il avait la Source au cœur

Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour cette inauguration officieuse et cet hommage à Michel Ricoud. Voisins, habitants du quartier, membres du PCF, tous ont loué un homme "au grand cœur, dévoué, qui ne comptait pas ses heures pour aider ceux qui en avaient besoin".

L'un de ses très bons amis témoigne ainsi que Michel Ricoud était disponible à toute heure du jour et de la nuit pour aider. Plus encore, il remplissait un peu le rôle "d'assistante sociale" du quartier.

La Ville d'Orléans affirme que le projet est en cours

Du côté de la mairie d'Orléans, on réaffirme l'engagement de renommer prochainement un lieu ou un bâtiment en l'honneur de Michel Ricoud, avec une cérémonie officielle. Pour l'instant, la Ville dit recenser les rues et les lieux non nommés ou dont l’appellation pourrait être changée.

Jean-Louis Bernard, ancien maire de la Ville, et André Dabauvalle, ancien adjoint à la mairie, morts l'an passé, doivent en effet recevoir le même honneur prochainement.