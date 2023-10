L'assemblée de Corse débriefe le discours présidentiel

Ayons l'audace de batir une autonomie à la Corse", c'est en ces termes que le président de la république a inauguré un nouveau cycle, le 28 septembre, devant l'assemblée insulaire. Une allocution qui a été diversement appréciée par les élus et qui éclipsera aujourd'hui un ordre de jour de l'assemblée de Corse bien loin des préoccupations institutionnelles. aujourd'hui et demain.

ⓘ Publicité

Ce matin, ce sera d'abord la séance traditionnelle des questions orales et cet après-midi à 14 h 30 aura lieu un échange sur les suites des annonces prononcées par Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier devant le conseil constitutionnel, à l'occasion des 65 ans de la Ve République. Là encore, le chef de l'Etat a dit que le fait que la Corse puisse bénéficier d'une "forme d'autonomie" ne menaçait pas "l'unité de la République".

"Tout donc reste à faire", comme l'a déclaré Gilles Simeoni qui a un semestre devant lui.

La question est de savoir si cela sera possible en six mois et avec quelle méthode. Le président de l'exécutif est particulièrement attendu sur ce sujet car il doit remettre tout le monde autour de la table pour aboutir au consensus le plus large en Corse.

Pour la droite, tout se joue à Paris

Mais la droite estime que la partie se joue déjà à Paris, car il faudra aux élus insulaires toute la persuasion nécessaire pour emporter les parlementaires qui voteront la réforme de la constitution. Séparément puis au sein du Parlement.

Mais en 6 mois, peu de chance que les républicains deviennent nationalistes et vice versa. Corsica Libera se tient à distance, tandis que Core in fronte veut que les revendications sur les notions de peuple corse, de co-officialité de la langue ou de statut de résident soient maintenues. Le 28 septembre, le parti indépendantiste ne s'est pas levé après le discours d'Emmanuel Macron, qui n'a pas évoqué le peuple corse mais une communauté "historique, linguistique, culturelle". Optimiste mais prudent, le PNC attend également une copie pragmatique.

Reste un dilemme au delà du futur statut qui reste à écrire : comment être autonome et demander en même temps un plan d'investissement de l'Etat providence?