Le statut Defferre, premier statut particulier de la Corse, a 40 ans

" L’organisation de la région de Corse tient compte des spécificités de cette région résultant, notamment, de sa géographie et de son histoire ", Article 1er, de la Loi du 2 mars 1982, portant statut particulier de la région de Corse.

Un premier statut particulier, du nom de Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur de François Mitterrand arrivé au pouvoir un an auparavant. Dans le même temps, interviennent des mesures d'apaisement, dont une amnistie qui bénéficie à des militants du FLNC, condamnés et emprisonnés au cours des années précédentes.

Le statut Defferre est pionnier dans le mouvement général de décentralisation en France. Les régions de droit commun n’ont, en effet, été mises en place qu’en 1986. Il va principalement donner naissance à un véritable organe politique : l’Assemblée de Corse, élue au suffrage universel et à la proportionnelle intégrale. L'élection aura lieu en août 1982. 17 listes se présentent, pour 61 sièges. Prosper Alfonsi (MRG) devient le premier président de cette assemblée, une élection précédée d'une « nuit bleue » d'une intensité rare, ce qui donnera lieu à un titre de Libération resté dans les mémoires, Prosper yop' la boum'!.

La une de Libération au lendemain de l'élection de Prosper Alfonsi à la tête de la première Assemblée de Corse -

Gaston Defferre demeure malgré tout confiant. Interrogé par la presse, il déclare alors : "Quand ceux qui revendiquent l'autonomie ou l'indépendance constateront que dans le cadre de la République française, ils ont obtenu la possibilité de s'exprimer, de se faire entendre, de faire enseigner la langue corse, de respecter les traditions corses, je suis convaincu que les causes de la discorde ayant disparu, la concorde reviendra, et l'unité nationale sera consolidée. "

Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur Copier

Quarante ans et trois réformes plus tard (le Statut Joxe de 1991, les Accords de Matignon de 2002 et la création de la Collectivité unique), la concorde - les récents événements en témoignent - demeure un objectif à atteindre. Les relations entre la Corse et Paris sont toujours aussi tendues. Et ce malgré l'arrivée au pouvoir régional des nationalistes, et un premier dépôt des armes des clandestins en 2014.