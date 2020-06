"L'assemblée des maires doit être la base de la communauté urbaine" pour le maire de Limoges

Au lendemain de sa ré-élection à la mairie de Limoges, Emile-Roger Lombertie était l'invité de France Bleu Limousin. Parmi les sujets évoqués au micro de Françoise Pain : la communauté urbaine, l'environnement et l'abstention.

Sa liste a obtenue une large victoire aux municipales à Limoges, avec 59% des voix au second tour dimanche, face à la liste de gauche de Thierry Miguel. Le maire LR Emile-Roger Lombertie estime que c'est le fruit "d'un véritable échange" entre son équipe et les Limougeauds. Il rappelle qu'il était tenté de s'arrêter à un mandat, mais que des habitants lui ont demandé de continuer.

"Limoges existe et nous sommes là pour le faire rayonner", martèle le maire LR, qui dit avoir reçu de nombreux appels et messages de félicitations de toute la France. Ce rayonnement est l'un de ses objectifs, et il passe aussi par la communauté urbaine ne s'est pas assez emparé de la marque "Limoges" selon lui : "ça ne signifie pas que la ville commande au territoire, mais que le territoire travaille avec cette jolie marque, connue internationalement, pour le bien de tous les habitants du territoire", explique Emile-Roger Lombertie.

"Nous avons montré que nous souhaitions une communauté urbaine apaisée"

La communauté urbaine, et sa gouvernance, c'est LE sujet après ces municipales, car plusieurs villes de la CU ont changé de majorité. Où penchera la présidence ? Emile-Roger Lombertie met de côté "les tendances partisanes" pour défendre "une vraie gouvernance horizontale", expliquant qu'il souhaite "que l'assemblée des maires soit la base de cette communauté urbaine", avec "un bilan, un projet et une dynamique de territoire".

Alors qu'Europe Ecologie s'impose lors des ces municipales dans plusieurs grandes villes, le maire de Limoges rappelle que l'environnement est "un axe fort", et qu'il souhaite continuer, parce que "sans protection de l'environnement, il n'y a pas de protection de l'humain".

L'abstention, et le danger de la "dictature"

L'autre fait marquant de ces élections, c'est l'abstention : 4 électeurs sur 10 seulement se sont déplacés, et même 3 sur 10 à Limoges. "Si l'acte de vote n'est plus quelque-chose d'important, nous sommes au bord de la possibilité de voir arriver une dictature", redoute Emile-Roger Lombertie. Il raconte les images vues à la télévision la veille, avec des gens sur la plage à Marseille, qui expliquent que la politique, ça n'est "pas leur truc" : "s'ils sont sur la plage, c'est parce qu'il y a une démocratie, et qu'elle leur permet de vivre tranquilles".