Covid 19 : l'Assemblée nationale rejette l'article sur le passe sanitaire aux frontières

L'Assemblée nationale approuve le projet de loi sanitaire sur la pandémie de covid 19 mais c'est un texte raboté. L'article clé sur le possible retour d'un pass sanitaire aux frontières et pour les déplacements avec l'outre-mer et la Corse, est rejeté.

Ce premier texte de la nouvelle législature était examiné en première lecture au Palais Bourbon. Il s'agit de la première illustration de la difficulté du gouvernement à manoeuvrer avec une majorité relative. Les députés ont donc voté en majorité contre l'article 2 du projet de loi. Article rejeté par 219 voix contre 195.

Dans un tweet, la présidente du groupe LFI à l'assemblée nationale, Mathilde Panot, s'est félicitée de ce vote : "Passe sanitaire à la poubelle. Le temps des playmobils est révolu" a-t-elle écrit.

Elisabeth Borne

Le texte doit maintenant être examiné au sénat. La première ministre Elisabeth Borne, écrit dans un tweet cette nuit qu'elle se battra "pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au sénat" car "l'heure est grave" fustigeant LFI, LR et le RN.