Ce mardi 17 mars, on recense 26 cas de coronavirus Covid-19 à l'Assemblée Nationale dont 18 concernent des députés. Ce nombre pourrait être sous évalué car des élus présenteraient des symptômes sans être testés. Les travaux parlementaires pourraient ne pas reprendre le 23 mars.

Les noms de Guy Teissier député Les Républicains des Bouches du Rhôneet Sylvie Charrière élue de Seine-Saint-Denis (LaREM) rejoignent ceux des autres députés contaminés par le coronavirus Covid-19. On recense ce mardi 17 mars, 26 cas au sein de l'Assemblée Nationale, 18 députés et quatre membres du personnel, deux collaborateurs et deux personnes extérieures. Ce décompte pourrait être largement sous estimé car il s'agit des parlementaires qui ont effectué des tests de dépistages. Selon un responsable La République en Marche, d'autres parlementaires "présenteraient des symptômes sans être dépistés".

"Rien ne me laissait penser que je puisse être contaminé par le Coronavirus."

"C'est une bonne fièvre dans la nuit de jeudi à vendredi qui m'a ramené à la réalité et qui me décidera à prendre contact avec l'IHU. Ce dernier m'a proposé de faire un test." Ce sont les mots de Guy Tessier sur sa page Facebook.

Du côté de Sylvie Charrière, les symptômes ne nécessitent pas une hospitalisation. L'élue doit rester chez elle pendant 14 jours malgré la fièvre. Deux cas ont aussi été recensés au Sénat, la sénatrice du Cantal Josiane Coste et celle de Lozère Guylène Pantel.

Un redémarrage des travaux parlementaires ?

Les travaux parlementaires devaient reprendre le 23 mars à l'issue de la trêve des élections municipales. Mais plusieurs sources évoquent un report possible vu la crise sanitaire. D'autres sources évoquent aussi une réouverture de l'Assemblée pour une ou deux journées, afin de voter en bloc des mesures économiques et le report du second tour des élections, sauf si ces mesures peuvent être prises par décret.