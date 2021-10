L'Assemblée nationale lance une consultation citoyenne sur l'abstention

Pour mieux comprendre les raisons de l'abstention et savoir comment inciter les Français à participer davantage aux scrutins électoraux, l'Assemblée nationale lance une consultation en ligne. Les députés l'ont lancée après l'abstention record lors des élections régionales et départementales.

Faut-il reconnaître le vote blanc ? Rendre le vote obligatoire ? Dès 16 ans ? Les députés qui participent à la mission d'information chargée de comprendre les raisons de l'abstention aux différentes élections ont annoncé, ce vendredi, le lancement d'une "consultation citoyenne" en ligne auprès des Français.

"Cette initiative doit permettre de consulter directement les Français sur les causes de l'abstention et de mieux connaître les motivations des abstentionnistes", a précisé la présidence de l'Assemblée nationale dans un communiqué.

25 questions pour comprendre le rapport des Français au vote

La consultation est ouverte depuis ce vendredi 1er et jusqu'au 30 octobre sur le site de l'Assemblée nationale, et ses résultats seront rendus publics. Composée de 25 questions, elle vise à identifier le "comportement électoral et les raisons de l'abstention", "les mesures pouvant être prises pour améliorer la participation électorale" et plus globalement "le rapport à la chose publique". La consultation citoyenne en ligne se présente sous forme de QCM et d'expression libre.

Une consultation lancée après l'abstention record lors des régionales

Les contributions des internautes à la consultation seront disponibles en format ouvert sur le site open data, (en données ouvertes, ndlr), de l'Assemblée nationale. La mission d'information pilotée par Xavier Breton (LR) et Stéphane Travers (LREM) a été lancée en juin à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, après le taux record atteint par l'abstention lors des régionales, à 66%. Elle est composée de 26 membres de tous les groupes politiques.