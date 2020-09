L'association de riverains ADAQOO après l'abandon de la cité musicale à Orléans : "Nous sommes déçus"

"C'est une déception" : Christian Dumerain, le président de l'Adaqoo (l'association de défense et d'aménagement des quartiers de l'Ouest orléanais), ne cache pas son amertume après l'abandon du projet de cité musicale à Orléans - abandon annoncé officiellement par le maire Serge Grouard lors du conseil municipal de jeudi soir. Il n'y aura pas d'équipement culturel regroupant le conservatoire de musique et la salle de l'Astrolabe, à la tête nord du pont de l'Europe, comme l'imaginait l'ancien maire Olivier Carré.

La cité musicale était un projet intéressant pour le quartier"

L'Adaqoo, au départ circonspecte, s'était laissée séduire par ce projet. "Nous étions assez enchantés parce que cela fait 20 ans que la tête nord du pont de l'Europe est une espèce de friche, avec du stationnement inorganisé, quelque chose de moche pour une entrée de ville, et que la cité musicale pouvait justement permettre de changer cela", explique Christian Dumerain. L'association posait certes quelques conditions : "que l'on revoie l'organisation de la circulation autour de ce point-là et que les riverains soient associés à la discussion", mais "dans l'ensemble, on avait là un projet intéressant pour le quartier, et qui pouvait être profitable à la métropole et au-delà."

Avec cet abandon, l'Adaqoo craint un retour à la case départ, "et ce pour de longues années". Une crainte d'autant plus fondée que lors du conseil municipal, Serge Grouard lui-même a reconnu qu'il n'avait, à ce stade, "pas de projet" pour la tête nord de l'Europe. Or il y a urgence, estime Christian Dumerain, et pas seulement pour des raisons esthétiques.

On ne veut pas forcément quelque chose de grandiose"

"C'est l'ensemble du quartier qui pâtit de cette situation, expose-t-il. Une partie de la rue des Charrières est déjà en déshérence. On ne veut pas forcément du grandiose, mais on veut quelque chose qui puisse revitaliser la vie du quartier qui est en train de dépérir lentement et de devenir seulement un quartier de passage."

L'interview de Christian Dumerain est à écouter ci-dessous :