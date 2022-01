L'association des citoyens contre les déserts médicaux interpelle les candidats à la présidentielle

"Quel est celui ou celle qui va rétablir ce droit constitutionnel à la santé et prendre les mesures courageuses de rétablissement d’une répartition égalitaire des médecins sur le territoire ?" s'interroge l'association des citoyens contre les déserts médicaux de la Mayenne dans une lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle.

"Qui va oser admettre que le Conseil de l’Ordre et les syndicats de médecins ne peuvent pas laisser ces professionnels, travailler où ils veulent, quand ils veulent, et pour le tarif qu’ils définissent afin que les jeunes médecins perçoivent combien leur profession remplit une mission d’intérêt général et doit couvrir l’ensemble du territoire ?" poursuit l'ACCDM.

L'actualité récente du département de la Mayenne rappelle l'urgence de mesures à prendre selon ces citoyens selon elle. La maternité de Mayenne doit fermer jusqu'à ce jeudi 20 janvier (8h), les urgences de l'hôpital de Laval sont fermées sporadiquement la nuit faute de médecins disponibles. L'association des citoyens contre les déserts médicaux de la Mayenne interpelle les candidats à l'élection présidentielle et souhaiterait organiser un débat avec eux sur le sujet.