L'Association des maires de l'Isère : l'AMI des maires de petites communes

Depuis au moins deux scrutins municipaux, depuis 2008, il est beaucoup question du manque de volontaires pour s'engager dans la gestion d'une mairie. Notamment dans ces villages de moins de 3 500 habitants qui représentent en Isère 85% du total des 512 communes. Parmi les causes de désaffection avancées il y a la sensation d'être perdu dans des dossiers de plus en plus complexes et le poids jugé parfois écrasant des responsabilités. Face à ça les maires de ces communes disent trouver de l'aide auprès des services de l'Etat mais aussi auprès de l'Association des maires de l'Isère.

Elle existe depuis 1931. Il n'y a aucune obligation d'y adhérer mais "c'est conseillé" explique sa directrice Geneviève Billet. "Nous sommes 6 personnes et nous avons principalement quatre missions : l'information - par les conseils juridiques, des séances d'information décentralisées et le site internet - la formation - les services, le rôle de l'élu, le pouvoir de police, le budget, la prise de parole en publique, l'urbanisme... - la représentation des élus dans des commissions - comme la CDCI (Commission départementale de coopération intercommunale) et en tout dans près de 180 commissions départementales - et enfin l'organisation d’événements pour les adhérents, le principal étant l'assemblée générale annuelle".

Formations et informations

Dans les deux ans qui suivent les municipales l'AMI forme jusqu'à 600 élus par an. Le rythme est ensuite un peu ralenti pour retomber à 200-300 élus par an. Parce qu'être élus ça s'apprend. Même si on a pris soin de s'informer avant de s'engager. "Vous savez, dit Geneviève BIllet, quand on n'est pas dedans on ne sait jamais complètement comment fonctionne un service, surtout quand on vient du privé, et puis les élus locaux traitent tellement de sujets que bien sûr, et en particulier quand on est nouvel élu, on ne peut pas tout connaître".

Côté assistance juridique et réglementaire l'Association des maires de l'Isère répond à environ 800 questions par an. Toutes plus complexes les unes que les autres. "Souvent on nous appelle et on nous dit "j'ai une question toute simple" et en fait la question n'est jamais très simple" explique Elisabeth Gagnaire, chargée des questions juridiques. "Nous traitons tous les sujets mais, précise t-elle, hors litiges entre administrés. Nous n'allons pas régler un conflit de voisinage."

Ne pas faire "à la place de" mais apprendre à faire

Côté pratique, pour le remplissage des dossiers, l'Association des maires n'assiste pas non plus à 100% sauf rare exception. "Il ne s'agit pas de se substituer aux élus ou aux services". Par exemple en ce moment, dit Elisabeth Gagnaire, "des élus appellent pour savoir comment présenter leurs bulletins de vote [...] Nous faisons un rappel réglementaire, dans les grandes lignes, nous ne sommes pas là pour valider les bulletins de vote". Les salariés de l'AMI ne sont pas pour faire à la place de l'élu, mais pour lui dire comment faire en toute orthodoxie et lui apprendre à faire. Et c'est déjà ça.