Ennery, France

Ils sont inquiets et ils l'ont fait savoir. Les élus de l'Association des maires ruraux de Moselle étaient réunis lors de leur congrès annuel ce samedi 17 février, à Ennery. Si l'élection de leur nouveau président était à l'ordre du jour - il s'agit de la réélection jusqu'en 2020 du sénateur et ancien maire de la commune de Basse-Ham, Jean-Marie Mizzon- elle a rapidement été supplantée par les craintes liées aux orientations politiques du gouvernement.

Tensions et explications

"On doit faire plus, ou autant, avec moins", lâchent certains, comme résignés. Car depuis l'été 2017, les nuages s'amoncellent dans le ciel des élus. A chaque mois, ou presque, son lot de mauvaises nouvelles pour les collectivités. Les "13 milliards d'efforts", annoncés au mois de juillet; 300 millions d'euros d'économies supplémentaires au mois d'août et la réduction des contrats aidés; les détails sur la suppression pour certains foyers de la taxe d'habitation présentés en septembre, etc.

Et les conséquences se font déjà ressentir. Pour Angel Midenet, le maire de la commune d'Ancerville, les dotations de l’État représentent 80% du budget de sa commune. "On devait effectuer des travaux pour aménager l'accès d'une salle de classe pour des personnes à mobilité réduite, ça a été repoussé. On doit requalifier une rue de la commune, mais ça a été annulé".

Lors de la réunion, chacun présente alors logiquement ses doléances. Tantôt sur la nouvelle taxe inondation (votée en 2014, sous le quinquennat de François Hollande mais appliquée en 2018), tantôt sur les contrats aidés. Dans ce contexte, Didier martin, le préfet de Moselle et représentant dans le département du gouvernement, présent lors de la réunion, doit arrondir les angles et rassurer son auditoire.

Les communes rurales sont épargnées dans tout nouvel effort de réduction des déficits[...] Le gouvernement a décidé qu'il fallait en priorité s'intéresser aux 350 collectivités françaises qui ont les plus gros budgets [...] pour qu'elle maitrise leurs dépenses de fonctionnement. En Moselle, c'est le conseil départemental, c'est la métropole de Metz et c'est la ville de Metz" Didier Martin, préfet de Moselle

Ecoutez Didier Martin, préfet de Moselle, sur les contractuels dans les collectivités. Copier

Le malaise pour 45 % d'élus locaux

Mais il en faut peu pour provoquer la bronca de l'assemblée. Le député En Marche, Richard Lioger, en sait quelque chose. Sur le sujet de la réforme de carte judiciaire, le représentant de la majorité présidentielle déclare : " On n'est pas là pour aborder des sujets qui n'ont pas à voir directement avec le monde rural". La gronde dans la salle ne se fait pas attendre, traduisant l'inquiétude des maires sur la justice qui s'éloignerait du contribuable avec la disparition, totale ou partielle, des tribunaux de grande instance de Thionville ou de Sarreguemines. Même si Richard Lioger rajoutera plus tard que lui et ses homologues ont interpellé la ministre de la justice pour "défendre mordicus les positions des avocats".

Un phénomène témoigne de ce malaise des élus locaux: cette consultation présentée le 15 février au Sénat baptisée Être élu local en 2018, la nouvelle donne. Sur 17 500 élus locaux, 45% déclarent "envisager de quitter la politique à l'issue de leur mandat".

Ecoutez François Grosdidier, sénateur et président de l'Association des maires de Moselle sur le malaise des élus locaux. Copier

Comme Jean Zordan, maire de Valmestroff. Élu aux dernières élections municipales de 2014, il ne cache pas son désarroi: "La charge de travail est très lourde et nous ne sommes absolument pas aidés". Pour l'homme de 60 ans, l'avenir est "toujours aussi sombre" après cette réunion. "Nous n'avons pas été entendus, et c'est depuis l'élection présidentielle que cela dure".