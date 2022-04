L'association des maires ruraux des Vosges appelle à voter "pour le seul candidat qui incarne la démocratie"

A neuf jours du second tour de l'élection présidentielle, l'association des maires ruraux de France appelle, dans un communiqué, "à voter pour le seul candidat qui incarne la démocratie et la République". Mais elle demande des contreparties, à savoir un investissement massif pour la ruralité.

Dans un communiqué publié ce vendredi 15 avril, et à neuf jours du second tour de la présidentielle, l'association des maires ruraux des Vosges a appelé "à voter pour le seul candidat qui incarne la démocratie et la République". Mais pas question pour les élus de donner "carte blanche" à Emmanuel Macron. Dans leur lettre ouverte, ils demandent "un investissement massif" en faveur de la ruralité.

Maintenir les services publics à la campagne

"On a beau dire que le vote extrémiste est un symptôme, et non une solution, tant que les gouvernements, quels qu'ils soient, n'en tiendront pas réellement compte, la trajectoire du vote sera malheureusement la même", écrivent les auteurs du communiqué. "La France rurale souffre d'avoir été, pendant trop longtemps maintenue à la marge, ignorée par les pouvoir public".

Dans cette lettre ouverte, les membres de l'association des maires ruraux des Vosges demandent le maintien, voire le développement, des services publics dans leurs territoires. "La France rurale [...] est fatiguée de devoir se battre pour l'essentiel des services publics : une école qui instruit, un médecin qui soigne, un gendarme qui protège, un train qui s'arrête".

Si les élus saluent la création d'un agenda rural, et la nomination d'un secrétaire d'état à la Ruralité pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, ils attendent du locataire à l'Elysée d'aller plus loin en cas de réélection.