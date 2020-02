L'association des paralysés de France interpelle les candidats aux municipales

APF France Handicap a décidé d'interpeller tous les candidats aux élections municipales dans les villes de plus de 5.000 habitants. Les personnes en situation de handicap se plaignent depuis des années des difficultés qu'elles rencontrent dans leur vie au quotidien et les maires peuvent agir.

Dans un peu plus de trois semaines, les français seront invités à choisir le maire de leur commune. APF France profite de l'occasion pour les alerter sur les difficultés des personnes handicapées, trop souvent oubliées selon elle par les politiques publiques. Et elle rappelle que les maires, à leur échelle, ont un rôle à jouer, par exemple au sujet de l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant dans les commerces, dans les administrations. Notre invité Fabrice Poli, élu au comité APF France Handicap du Cher nous explique ce qu'il est possible de mettre en place.