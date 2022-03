"L'Associu Sulidarità" demande la libération de tous les prisonniers

À l'appel de plusieurs organisations, près de 250 personnes étaient rassemblées à Ajaccio ce mardi soir à la veille de la venue en Corse du ministre de l’Intérieur, à présent en charge des affaires corses. Plusieurs élus de la majorité territoriale, mais aussi d'autres groupes de l'assemblée de Corse étaient présents. Aucun incident à déplorer, si ce n'est quelques pétards qui ont explosé au loin. Un calme très remarqué pour une manifestation nationaliste, à la veille de l'arrivée de Gérald Darmanin.

Une place dans la discussion

Parmi les manifestants devant la Préfecture d'Ajaccio ce mardi, ceux de l'Associu Sulidarità. L'association d'aide aux détenus nationalistes et à leurs familles est très active depuis de nombreuses années, ses militants nationalistes récoltent des fonds, au travers d'événements et de ventes de produits dérivés de leur symbolique et de leur cause. Aujourd’hui "Sulidarità" espère bien avoir son siège autour de la table où s'assiéra le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin à Ajaccio. Thierry Casolasco, le président de l’Associu Sulidarità demande la libération des cinq détenus nationalistes, dits "prisonniers politiques".

"On est habitué à des négociations qui n’aboutissent pas"

Il a tenu à saluer les rassemblements qui ont eu lieu ce mardi soir devant les préfectures et sous-préfectures de Corse : « Nous soutenons la jeunesse qui se mobilise aujourd'hui, qui a fait plus que les élus en 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on réclame toujours les mêmes revendications et c'est les jeunes qui ont permis à un moment donné peut être un semblant de discussion avec l'État français. _Ce n’est pas de la violence, c'est une réaction aujourd'hui, le peuple Corse, et notamment la jeunesse, s’est exprimé de cette façon-là parce que les choses n'avancent pas_. Donc c'est la seule solution pour le moment qui paye. Aujourd'hui on ne sait pas ce que le ministre va nous proposer. On est habitué à ce qu’il y est des négociations qui n’aboutissent à rien. »

Thierry Casolasco, président Associu Sulidarità Copier

Les militants présents se sont dits déterminés à ce que cette visite du ministre de l'intérieur débouche sur du concret, à savoir de réelles avancées politiques et le règlement de la question des prisonniers.