L'audit commandé par la nouvelle municipalité de Rive-de-Gier dans la Loire accable Jean-Claude Charvin

Si la nouvelle municipalité communiste de Rive-de-Gier se défend de toute revanche politique, les conclusions de l'audit financier qu'elle a commandé plombent la mandature de Jean-Claude Charvin. Cette mauvaise gestion fait peser des millions d'euros sur la mairie selon le cabinet d'audit CBG Territoires choisi par la municipalité communistes pour éplucher les finances de la ville.

12 millions d'euros nécessaires pour remettre les bâtiments publics en état

Un premier volet de l'audit s'attaque à la gestion pure et dure de la ville avec plusieurs éléments marquants. Il assure que l'entretien des bâtiments publics n'étaient pas prévu dans le budget annuel. Ils sont vétustes et douze millions d'euros seraient nécessaires pour tout remettre en état. Pour assurer une meilleure sécurité à l'école des Vernes par exemple, la mairie va devoir débourser un million d'euro. L'enveloppe totale couvrirait également la mise aux normes en terme d'accessibilité de ces bâtiments pour les personnes handicapées.

Rive-de-Gier perd aussi plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des factures d'eau : 250.000 euros non payés par Duralex, partis en fumée avec la liquidation de la verrerie entre autre, puisque la ville fournit aussi des communes voisines. Châteauneuf par exemple lui doit 83.000 euros, qu'elle n'a pas pu payer faute de recevoir la note assure Jean Point, adjoint en charge des finances.

Par ailleurs, l'équipe de Vincent Bony assure découvrir à travers cet audit que la mairie va devoir payer sur huit ans les 25 millions d'euros attribué à la rénovation du centre ville, faute de documents sur les engagements financiers pris à long terme.

Du whisky payé par la mairie ?

Le second volet est plus dérangeant encore pour l'ancien maire. L'audit relève que cinq amendes infligées à des voitures de fonction pour des excès de vitesse ou parce qu'elles étaient mal gérée n'ont jamais été payées. Avec la majoration, la facture s'élève désormais à plus de 9.400 euros. Enfin, plus de 30.000 euros d'alcools forts, du whisky entre autre ont été payés par la mairie depuis 2014 sans que cela ne soit lié à un événement sur la commune.

Mais non à l'époque il n'y avait pas d'apéro à la mairie de Rive-de-Gier !

Jean-Claude Charvin s'en défend. "Mais non à l'époque il n'y avait pas d'apéro à la mairie de Rive-de-Gier ! Il y avait que la ville était le fournisseur officiel de toutes les assemblées générales des associations." Pour lui, il n'y a aucun doute, "tout le monde sait très bien que c'est politique." Jean-Claude Charvin assure que Rive-de-Gier "fait partie des communes les mieux gérées du département" et tacle au passage le cabinet d'audit retenu, "on nous dit qu'il a beaucoup d'expérience, il a été créé en 2019 ! Tout le monde sait bien que c'est une officine du partie communiste." L'ancien maire de la commune assure qu'il n'a pas été contacté pour répondre aux questions du cabinet.

De son côté le nouveau maire Vincent Bony assure qu'il n'est pas question de revanche politique. "C'est vraiment mettre en lumière la gestion du mandat précédent parce qu'elle impacte la gestion de ce mandat. C'est un effort de transparence indispensable pour bien faire partager à l'ensemble des habitants quelle est la situation de la commune." Et de conclure : "la page est tournée des irrégularités."