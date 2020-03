L'avenir du site de l'hôpital après son déménagement, enjeu de campagne municipale à Voiron

C'était comme une arlésienne à Voiron, la construction d'un nouvel hôpital moins enclavé et plus adapté aux besoins de la population du Pays Voironnais. Plus de 15 ans après le lancement du projet, le nouveau centre hospitalier devrait être mis en service en janvier 2021 à Voiron en libérant le "tènement" de 13 hectares situé sur les contreforts de la Chartreuse au dessus de la ville, un site panoramique avec vu sur le vieux centre et les montagnes environnantes et, pour l'instant, difficile d'accès.

Comment reconvertir ces 13 hectares quand l'hôpital sera démantelé et dépollué ? En prévision, le conseil municipal de Voiron a déjà voté un "portage" pour l'achat du terrain, évalué selon les sources à 3 à 5 millions d'euros à l'EPFL, l'Etablissement Public Foncier Local dont la mission est de constituer des réserves foncières pour les grands projets.

Un site de 13 hectares avec une partie plus récente sur les hauteurs de Voiron, face aux montagnes © Radio France - Véronique Saviuc

Maison de retraite, centre culture, université, suggèrent des habitants

Mais pour faire quoi ? Question posée à quelques habitants qui évoquent une maison de retraite ("la vue est belle et il faut garder les bâtiments qui appartiennent au patrimoine", dit Christiane), un centre culturel ("pour avoir plus de théâtre et un lieu où il y aurait plus de jazz programmé", suggère Philippe), un lieu pour les malades d'Alzheimer ("parce qu'il n'y en a pas et c'est trop lourd pour les familles", regrette Maryse). Lucas a entendu parlé d'un projet universitaire et trouve que "c'est une bonne chose".

Le site de l'hôpital de Voiron domine le centre ville et regarde les montagnes envinnantes © Radio France - Véronique Saviuc

Que trouve-t-on dans le programme des candidats (par ordre alphabétique) ?

Alexandre Collin, la tête de liste du Rassemblement National y verrait bien "une école de formation pour les professionnels de la santé" qui pourrait renforcer les effectifs de l'hôpital de Voiron où de nombreux postes ne sont pas pourvus, accompagnée de logements pour les étudiants. "Et les étudiants auraient aussi envie de sortir, de manger, de dépenser, et ce serait un vrai atout pour Voiron et le Pays Voironnais", estime-t-il.

Anne Favier qui mène une liste participative envisage, bien sûr, une vraie consultation de la population "parce qu'on ne peut pas prendre la décision pour un si grand projet à quelques uns". Tout en posant quelques options, comme un éco-habitat, "un endroit phare et exemplaire pour montrer comment on peut préserver l'environnement et habiter ensemble".

Julien Polat, le maire sortant de droite, a aussi le projet de créer des logements de plusieurs types, mais aussi des IUT pour offrir un débouché et retenir les 3500 lycéens scolarisés dans 6 établissements à Voiron et qui quittent le territoire après leur bac, faute d'établissement d'enseignement supérieur.

Du côté de Johanne Vial, candidate sans étiquette soutenue par la députée Modem Elodie Jacquier-Laforge et le président DVG du Pays Voironnais Jean-Paul Bret, les propositions sont plurielles : "une maison des enfants, un centre de soins de suite pour les personnes âgées ou convalescentes, un espace de start-up médicales, des lieux pour les étudiants". Elle insiste sur l'aspect "transversal","raisonnable" et "crédible" de la réflexion à mener, une façon sûrement de viser les projets des autres candidats.

Des candidats qui s'opposent aussi sur qui doit porter le projet. La Ville de Voiron seule, ou bien le Pays Voironnais, avec le Département ou même d'autres collectivités ? Il faudra attendre le résultat des élections pour en savoir plus sur le devenir du "futur ancien" site de l'Hôpital.