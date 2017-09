L'avenir institutionnel de l'Alsace est-il dans le Grand Est ?

Les parlementaires alsaciens se retrouvent à Paris le 3 octobre pour débattre de l'avenir institutionnel de l'Alsace, intégrée dans le Grand Est depuis janvier 2016. Certains pensent qu'il faut en sortir, d'autres que l'Alsace peut prendre un statut sans quitter la grand région. Et vous ?

Plus d'un an et demi après la naissance du Grand Est, de nombreux élus alsaciens et des membres de la société civile ne se satisfont pas de cette nouvelle collectivité. Les députés et sénateurs alsaciens se retrouvent mardi 3 octobre à Paris pour tenter de se mettre d'accord. Faut-il rester dans le Grand Est ou quitter la Lorraine et la Champagne-Ardenne ? Les départements alsaciens doivent-ils finalement fusionner pour former une nouvelle collectivité unique ? France Bleu plante le décor et vous propose de donner votre avis.

Plan A : sortir de la région Grand Est et créer une collectivité unique d’Alsace par la fusion des départements, une super région Alsace qui cumule les compétences régionales et départementales. Qui défend cette option ? Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Haut-Rhin ou encore les députés LR Eric Straumann et Laurent Furst.

Plan B : rester dans le Grand Est, mais créer un modèle nouveau de collectivité alsacienne, avec la fusion des départements, et des transferts de compétence de la grande région et de l'Etat. L'exemple le plus cité est le domaine transfrontalier. Qui défend cette option ? Le sénateur UDI Jean-Marie Bockel, la sénatrice REM Patricia Schillinger ou encore Olivier Becht, député Les Constructifs.

Ces propositions sont-elles réalistes ? La fusion des départements, certes repoussée par référendum en 2013, est toujours possible. Il faut pour cela une délibération des deux conseils départementaux, haut-rhinois et bas-rhinois, puis un décret de l'Etat. En avril 2017, un sondage CSA commandé par le parti régionaliste Unser Land indiquait que 73% des personnes interrogées (résidant en Alsace) souhaitaient un conseil unique d'Alsace. Pour ce qui est des transferts de compétence, le professeur de droit public Robert Hertzog met en garde : de nouvelles compétences doivent être financées.

Faire sortir l'Alsace du Grand Est devrait passer par une loi pour créer la nouvelle région Alsace... et la nouvelle région Lorraine Champagne-Ardenne, précise encore Robert Hertzog. Dans tous les cas, rien ne serait possible avant la fin de la mandature actuelle, c'est-à-dire 2021. Mais Philippe Richert, président du Grand Est et de l'association des Régions de France, a récemment rappelé ce que le chef de l'Etat Emmanuel Macron pense du sujet : "On ne reviendra pas en arrière".

Les dates clés de l'évolution institutionnelle de l'Alsace

3 octobre 2017 : rendez-vous des parlementaires alsaciens à Paris

1er janvier 2016 : entrée en vigueur du redécoupage des régions : Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne forment le Grand Est

11 octobre 2014 : plusieurs milliers de personnes dans les rues de Strasbourg contre la fusion Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Parmi elles, de nombreux élus, dont Philippe Richert, futur président du Grand Est.

7 avril 2013 : le projet de fusion de conseil unique d’Alsace est rejeté par référendum, dans le cadre d’une forte abstention.

