L'Azuréenne Michèle Tabarot, candidate à la présidence du groupe LR à l'Assemblée nationale

La députée de la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes, Michèle Tabarot est officiellement candidate pour prendre la succession de Christian Jacob et devenir patronne des députés Les Républicains.

Grasse, France

Six députés sont finalement en compétition pour prendre la succession de Christian Jacob à la tête du groupe LR à l'Assemblée nationale en vue de l'élection interne du 6 novembre, après la clôture des candidatures ce mardi midi.

Quels candidats ?

Il s'agit de Damien Abad (Ain), Daniel Fasquelle (Pas-de-Calais), Philippe Gosselin (Manche), Véronique Louwagie (Orne), Olivier Marleix (Eure-et-Loir) et Michèle Tabarot, députée de la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes.

Quand aura lieu le vote ?

Le scrutin est prévu le mercredi 6 novembre le matin entre 9h et 11h et prendra la forme d'un scrutin majoritaire à deux tours. Christian Jacob, qui vient de prendre la tête du parti après avoir présidé le groupe pendant près de neuf ans, a annoncé qu'il ne soutiendrait personne pour ce vote.

Le deuxième groupe de l'Assemblée nationale

Avec 104 députés, le groupe Les Républicains est le deuxième de l'Assemblée nationale, derrière celui de La République en Marche (304 députés). Damien Abad, 39 ans, s'était déjà présenté face à Christian Jacob en 2017. Il n'occupe aujourd'hui plus de fonction exécutive au sein du parti pour se concentrer sur sa candidature, et fait figure de favori. En face, Michèle Tabarot, âgée de 57 ans et députée depuis de la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes depuis 2002, longtemps maire du Cannet, a été secrétaire générale de l'UMP sous la présidence de Jean-François Copé.