"L'écologie doit s'imposer comme une constante" dit l'ancien maire de Toulouse Pierre Cohen, soutien de Jadot

Pierre Cohen, vous avez été élu maire de Toulouse sous la bannière du Parti Socialiste, et aujourd'hui vous êtes membre du conseil politique de Yannick Jadot. Comment passe-t'on de l'un à l'autre ?

J'ai été soutien de Benoit Hamon en 2017, et c'est là que l'Ecologie et le Social ont émergé, avec la construction de "Génération.s". Puis Yannick Jadot est sorti de la primaire écologiste. Si nous soutenons Yannick Jadot et non le PS c'est parce que nous pensons qu'il a failli. Cette famille politique qui m'a fait élire à la ville de Toulouse était très large, depuis elle s'est amoindrie. Aujourd'hui elle se reconstruit et nous pensons que ça passe par un rassemblement des forces de gauche. Mais avec une constante importante : l'écologie.

Yannick Jadot est à 6% d'intentions de vote dans les sondages, pourquoi n'arrive t'il pas à convaincre ?

Je ne veux incriminer personnes, mais on préfère polémiquer sur des faux problèmes que sur des vrais problèmes.

Pourquoi Yannick Jadot ne réussit pas à mettre l'écologie au centre des débats ?

Parce que c'est compliqué. Et pourtant le dérèglement climatique est à nos portes. Il y a de la neige prévue pour vendredi à Toulouse !

Yannick Jadot veut se passer du nucléaire, avec la guerre en Ukraine c'est risqué ?

La position de Yannick Jadot c'est de sortir du nucléaire avec un programme massif d'énergies renouvelables. au fur et à mesure de la capacité de production. Certains pays y arrivent (comme la Belgique qui prévoit de le faire à l'horizon 2035 ndlr), en France on est trop timides. Yannick Jadot n'a jamais donné de date en disant à telle année on sera sorti du nucléaire. En Allemagne ils sont dépendants du charbon et pour l'effet de serre c'est catastrophique. Macron fait un programme nucléaire pour les 40 ans à venir sans savoir si l'EPR est abouti.

Au second tour Yannick Jadot choisirait qui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Je ne peux pas répondre à la place de Yannick Jadot. Macron a fait une casse sociale sans précédent. A l'Assemblée Nationale sous Sarkozy j'ai voté des choses moins dures qu'aujourd'hui. Macron a fait une vraie politique de droite. Il faut une alternative à Emmanuel Macron et je souhaite que ce soit Yannick Jadot.