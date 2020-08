Jean Castex, le Premier Ministre est attendu dans la Somme ce samedi. En compagnie de Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, le chef du gouvernement va visiter une réserve naturelle près d'Amiens et rencontrer les élus de la communauté de communes de Poix de Picardie.

L'écologie et le développement durable au cœur de la visite de Jean Castex dans la Somme

Le Premier Ministre dans la Somme ! Jean Castex est attendu dans notre département ce samedi pour une visite express en compagnie de sa ministre de la transition écologique, la Samarienne Barbara Pompili et du secrétaire d'Etat en charge de la ruralité Joel Giraud.

Le trio gouvernemental est d'abord attendu à Boves, dans la métropole d'Amiens. Ils vont visiter la réserve naturelle de l'étang Saint Ladre. Un site symbolique de ce que peut être l'action de l'état en matière d'environnement puisque c'est le premier de Picardie a avoir été classé réserve naturelle, en 1979.

Mais au delà du symbole, marcher au milieu des étangs c'est bien sûr le moyen de faire passer un message pour un premier ministre qui peine toujours à prouver qu'il est un écologiste convaincu. Le tout au même moment ou les verts, qui surfent sur leur succès aux municipales tiennent leur université d'été à Pantin, en région parisienne.

L'intercommunalité Somme-Sud-Ouest à l'honneur

Après Boves, Jean Castex et Barbara Pompili iront à Poix de Picardie pour mettre en avant le rôle des collectivités locales, chères à Jean Castex. C'est la communauté de communes somme sud ouest qui sera mise à l'honneur par le Premier Ministre, toujours sur le thème du développement durable en milieu rural.

L'intercommunalité a été choisie notamment pour son plan mobilité adopté en fin d'année dernière et qui promeut le covoiturage, le vélo et le bus. Les élus locaux auront quelques minutes pour présenter leur action au premier ministre à Barbara Pompili et à Joel Giraud qui repartiront avant la fin de la matinée.