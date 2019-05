L'écologiste normand David Cormand fait son entrée à Strasbourg

Canteleu, France

David Cormand a passé sa soirée du dimanche 26 mai entre les différents plateaux de télé et de radio. Il faut dire qu'Europe Ecologie a décroché la 3ème place du scrutin européen avec 13,47 % des voix. La liste était conduite par Yannick Jadot et David Cormand secrétaire national d'Europe Ecologie y figurait en 5ème place.

Elu à Canteleu dès 2001

L'écologiste, originaire de Seine Maritime, âgé de 44 ans, a donc gagné son ticket pour Strasbourg et conforte son engagement qui date du tout début des années 2000. Son adhésion chez les écologistes remonte à il y a 20 ans . A 24 ans, David Cormand s'engage chez les Verts ; très vite en 2001, il se présente aux municipales à Canteleu, il est élu conseiller municipal avant d'être réélu en 2008 et en 2014 où il rentre dans la majorité de la maire socialiste Mélanie Boulanger. En 2017, il brigue un mandat de député en Seine Maritime mais n'obtient qu'un peu plus de 2% des voix.

Une jeunesse dans l'agglomération de Rouen

Parrallèlement, l'écologiste, fils d'instituteurs, chemine dans les instances du mouvement . Il est membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts depuis la création du parti . Il y prend des responsabilités en 2013 avant d'être élu secrétaire national en 2016. David Cormand a grandi dans l'agglomération de Rouen : collège du Cèdre à Canteleu, lycée de la Vallée du Cailly à Déville-lès-Rouen, licence d'histoire à l'Université de Rouen. Ses passions : le théatre mais aussi la randonnée, finalement logique un écologiste convaincu.