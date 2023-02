L'élargissement de l'A63, "une évidence" pour l'ex-vice-président de Bordeaux Métropole chargé des transports

Depuis ce lundi, les Girondins sont invités à donner leur avis sur le projet d'élargissement de l'autoroute A63 , entre les Landes et la rocade bordelaise. Un passage à deux fois trois voies "qui doit se faire" de l'avis de Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin-de-Médoc et ancien vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports, car "il ne s'agit pas que de la desserte de notre région mais d'un axe qui traverse l'Europe".

Pour autant, sur la question de la possible instauration d'au moins un péage en cas d'élargissement sur les 35 kilomètres girondins de l'A63, Christophe Duprat appelle à un traitement différencié des automobilistes, entre "ceux qui n'ont pas d'autre choix que de la prendre tous les jours et ceux qui la prennent uniquement pour passer". Christophe Duprat évoque le système Lapi - système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques - pour faire cette distinction. Dans le cas contraire, on prendrait le risque, craint le maire de Saint-Aubin-de-Médoc, de "refaire passer les gens par les anciennes routes, par la route nationale 10, en plein cœur de Gradignan. Ce n'est pas sérieux !"

