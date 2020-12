"L'élection d'un nouveau maire ne change rien au projet" (Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture)

Si tout se déroule comme prévu, lundi 21 décembre à l'issue du conseil municipal de Marseille, c'est Benoît Payan qui va s'installer dans le fauteuil de maire, laissé par Michèle Rubirola en début de semaine. Celui qui était jusque là premier adjoint est officiellement candidat. C'est donc un socialiste qui devrait succéder à l'écologiste Michèle Rubirola qui, elle, deviendra première adjointe.

Un échange qui peut déranger certains électeurs qui avaient choisi précisément Michèle Rubirola pour tout ce qu'elle représentait. Sur France Bleu Provence, Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture assure que ce changement ne changera rien au projet porté par le Printemps Marseillais.

"Je comprends le symbole, la politique est faite de symboles et c'est vrai que Michèle Rubirola était un symbole très fort, mais les électeurs ont élu aussi un projet, un programme, un changement et aujourd'hui nous voulons mettre en œuvre ce projet." - Jean-Marc Coppola

Jean-Marc Coppola qui estime que le fait que Michèle Rubirola prenne la place de première adjointe est un atout : "elle fait le choix non pas de quitter le navire, mais de changer les rôles parce que la fonction de maire est une fonction de grande solitude et elle a une conception de la politique beaucoup plus collégiale que cela et elle pense que c'est dans un autre rôle qu'elle sera plus utile et plus efficace. C'est vraiment un travail d'équipe".

