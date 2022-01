L'élection dans les 11 et 12e arrondissements de Marseille confirmée par le conseil d'État

Le conseil d’Etat confirme ce mardi l'élection de la liste LR dans les 11e et 12e arrondissements de Marseille. Dans le même temps, la juridiction déclare Julien Ravier, Jöelle di Quirico et Magali Devouge inéligibles pendant un an.

Le conseil d'Etat a tranché. La juridiction confirme l'élection de la liste LR dans les 11 et 12e arrondissements de Marseille. Le résultat était contesté par le candidat du Printemps Marseillais, Yannick Ohanessian qui dénonce des "fraudes électorales" et notamment le vote par procuration, à leur insu, de dizaines de pensionnaires de l'Ehpad de Saint-Barnabé par des agents électoraux et des élus proches du vainqueur du second tour, Julien Ravier (LR), aujourd'hui député.

Dans son délibéré, le conseil d'Etat estime que "si les faits mentionnés (...) révèlent l'existence de manœuvres frauduleuses au profit de la liste menée par Julien Ravier, ils n'ont pu, compte tenu, d'une part, du nombre de votes exprimés au moyen de procurations irrégulièrement établies et, d'autre part, de l'écart de voix séparant les différentes listes, tant au premier qu'au second tour du scrutin, avoir d'incidence sur les résultats des élections, qu'il s'agisse de l'ordre des listes ou de la répartition des sièges".

_Dans le même temps, l_a juridiction décide de l'inégibilité à toutes les élections et pour une durée d'un an du député Julien Ravier et de deux élus de droite : Jöelle di Quirico et Magali Devouge. Le conseil d'Etat annule aussi leur élection en qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire pour le premier, et de conseillères d'arrondissement pour les deux autres.

Indignation du Printemps Marseillais

Pour le Printemps Marseillais, cette décision "marque l’infamie du système mis en place dans les 11ème et 12ème arrondissements de Marseille lors de cette élection". "C’est un scandale qui vient enfin d’être reconnu, une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens les plus fragiles et de leurs familles". Le parti appelle à la démission de Valérie Boyer, cheffe de file des Républicains dans ce secteur.