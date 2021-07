L'élection de Martine Aubry définitivement validée par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat vient de rendre sa décision: il valide la réélection de Martine Aubry le 28 juin 2020 dans le fauteuil de maire de Lille. Le Conseil d'Etat rejette les recours déposés par ses opposants Stéphane Baly et Violette Spillebout.

Cette fois, la décision est bien définitive: le Conseil d'Etat vient de valider la réélection de Martine Aubry en tant que maire de Lille le 28 juin 2020. Le Conseil d'Etat valide la décision qui avait été rendue le 4 mars 2021 en première instance par le Tribunal Administratif de Lille, l'audience s'était tenu le 7 juin. Des recours avaient été déposés par deux opposants de Martine Aubry: Stéphane Baly et Violette Spillebout. Stéphane Baly, le candidat d'Europe Ecologie Les Verts lors des municipales de 2020 avait été battu au second tour par la maire sortante par seulement 227 voix d'écart. Violette Spillebout conduisait pour sa part la liste de La République En Marche.

Les deux opposants dénonçaient un certain nombre d'irrégularités dans ces élections, notamment des signatures différentes pour les mêmes électeurs entre le premier et le second tour, l'embauche supposée illégale d'une sportive de haut niveau en échange d'un soutien à Martine Aubry, un appel à voter en faveur de Martine Aubry envoyé à environ 300 structures par une association ou encore l'utilisation de moyens de la ville pour faire campagne, notamment l'utilisation de locaux de la mairie.