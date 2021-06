Elections départementales : le président sortant Kleber Mesquida est-il menacé dans son fief ?

Kléber Mesquida réalisera-t-il la passe de cinq au Conseil départemental de l'Hérault ? L'ancien maire de Creissan et de Saint-Pons est candidat à sa propre succession sur le canton de Saint-Pons-de-Thomières, à l'occasion des élections des 20 et 27 juin avec son binôme Marie-Pierre Pons, vice-présidente du Département et maire de Cessenon. Mais contrairement à 2015, le socialiste, aura face à lui seulement deux binômes. Il y en avait cinq lors de la précédente élection.

Ce canton de 36.000 habitants à l'ouest de l'Hérault est le plus vaste du département. Le territoire est immense : 59 communes dont 10 de plus de 1.000 habitants. Europe Écologie Les Verts, Les Républicains et LREM ne présentent pourtant aucun candidat. Kléber Mesquida, élu à cette assemblée depuis 27 ans ferait-il peur ? Est-il indéboulonnable au point que ces partis politiques ne prennent aucun risque de s'y aventurer et de laisser ainsi le champ libre au Rassemblement National et à la France Insoumise ?

Résultats élections départementales 2015 canton de Saint-Pons-de-Thomières

Pour ses adversaires, ce mandat est le mandat de trop, n'hésitant pas à tirer à boulet rouge sur son bilan et son programme. ''Le bilan de notre canton, c'est 325 millions d'euros de distribués. Qu'auraient-ils fait de plus ?'' rétorque Kléber Mesquida.

''Les critiques sont comme les eunuques, ils savent tout faire mais ils ne peuvent rien faire.''- Kléber Mesquida.

Le résultat de ces élections va être particulièrement scruté par les appareils politiques et les médias. Le président sortant joue son dernier "va-tout". Élargi depuis 2014, ce canton est à gauche depuis un siècle. Le restera t-il un mandat de plus ?

Il y a six ans, Kléber Mesquida s'est retrouvé en ballottage favorable mais avec seulement 415 voix d'avance au premier tour. Seul face au candidat du FN, il l'emporte avec 59 % des suffrages grâce au retrait du binôme LR, bénéficiant aussi du report de voix et d'un front républicain anti-FN.

En 2015, 55 maires sur 59 avaient appelé à voter Mesquida pour faire barrage au FN

Mais cette fois le contexte est différent. Il s'agit en effet des premières élections après l'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de l'État en 2017, le mouvement des gilets jaunes, la pandémie notamment. L'échiquier politique a depuis été bouleversé. Le PS et Les Républicains ont éclaté, sans pouvoir se démarquer au niveau national. Seul les poids-lourds locaux pourraient tirer leur épingle du jeu.

Le Rassemblement National surfe sur cette vague de deuxième force politique du pays tandis que l'abstention, déjà forte il y a six ans, pourrait l'être encore plus à la fin du mois de juin à cause de la pandémie. Elle était de plus de 40 % dans ce canton en 2015.

Une montée du FN est indéniable. Kleber Mesquida, qui affiche une forme olympique malgré ses 76 printemps, en a conscience, pas convaincu d'une réélection au premier tour. D'ailleurs, le président sortant que nous rencontrons à Aigues-Vives, multiplie les déplacements. Jusqu'à six communes par jour à la rencontre des électeurs et des élus. "Nous nous rendons avec mon binôme Marie-Pierre Pons dans toutes les communes de notre canton''. Lui qui a l'expérience du terrain sait qu'une élection ne se remporte qu'au contact des électeurs. Pourtant cette campagne est bien particulière. Pas de meeting, pas de réunion publique à cause de pandémie. Et pour convaincre, chacun compte sur son réseau. Lui, sur les maires pour inciter les électeurs à se rendre au urnes.

Kleber Mesquida retrouve face à lui un candidat qu'il connait bien, un ancien de sa famille politique, le maire de Capestang, réélu dés le premier tour dans sa commune en 2020 avec un score très confortable (71.20 % des voix). Pierre Polard, bientôt cinquantenaire, déçu par la mandature Hollande, a quitté comme d'autres son parti, rejoignant ainsi La France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon le soutient d'ailleurs aux législatives de 2017. Mais ce consultant en finances publiques est battu dés le premier tour. Philippe Huppé de la République en Marche l'emporte face au candidat Bleu Marine. Kleber Mesquida, suppléant de Marie Passieux, encaisse une déroute en terminant quatrième du premier tour avec 13% des voix.

''Il est temps d'apporter un nouveau souffle à ce canton, une nouvelle impulsion avec des propositions concrètes.'' - Pierre Polard

''J'ai du mal à voir les lignes directrices du mandat qui vient de s'écouler, ni celles du programme du binôme de Kleber Mesquida et Marie-Pierre Pons. Quels sont leurs projets ? détaille Pierre Polard. Nous, nous avons des propositions concrètes sur dix thèmes. Le bilan du président sortant est perfectible. Il est temps de se retrousser les manches et d'avoir une action valorisante. Sur le terrain, beaucoup de gens expriment un ras-le-bol, le besoin qu'on s'intéresse à leurs préoccupations.'' Personne n'est indétrônable. Tout est possible soutiennent Pierre Polard et sa binôme Laurie Baron.

L’Hérault, l'un des départements français ayant le taux de chômage le plus élevé

Agir sur l'emploi en développant notamment la filière bois, partir à la reconquête agricole, soutenir les intercommunalités pour créer des crèches et surtout embaucher des médecins pour les implanter en zone rurale, voilà les axes mis en avant par Pierre Polard et Laurie Baron, enseignante de 48 ans. Cette mère de famille de trois enfants, élue municipale à Pardailhan depuis 2020 l'était aussi mais à Saint-Chinian en 2014. Soutenus par la France Insoumise, l'un et l'autre assurent cependant ne pas être investis par le courant de Jean-Luc Mélenchon.

"L'union des droites"

Comme en 2015, Kleber Mesquida se retrouve face à un binôme soutenu par le parti de Marine Le Pen. Mais pas celui qui l'avait affronté il y a six ans et qui a jeté l'éponge. Cette fois, une avocate de 53 ans et un ancien gradé de la gendarmerie défendent les couleurs du Rassemblement National. Gilles Laigre, jeune retraité de 62 ans, adhérent du RN, habite Creissan. C'est ici, dans cette commune en 1977, que Kleber Mesquida se lance en politique. Il n'a que 32 ans quand il est élu maire.

Quant à Virginie Alcina, de droite et non encartée au Rassemblement National, mariée à un exploitant agricole, elle est installée dans la commune voisine, à Cébazan. L'un et l'autre sont des novices en politique. ''Le déclic a été l'attentat de Samuel Paty en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine'' explique cette avocate biterroise, ayant des compétences dans les domaines agricoles, immobiliers. ''Le parti de Marine Le Pen est venu me chercher pour les compétences et mon savoir-faire."

''Nous rassemblons la droite autour du Rassemblement National. C'est notre volonté. C'est ce qui apparaît sur notre profession de foi. Je représente la société civile. Ma remplaçante Jacqueline Granier, conseillère municipale d'opposition à la Salvetat-sur-Agout, une ancienne LR représente la droite et mon binôme le rassemblement."

"Notre slogan : déconfinez vos idées." - Virginie Alcina

"Kleber Mesquida a été maire de Creissan, qui a été en grande difficulté, et aujourd'hui il créée un déficit encore plus grand au Conseil départemental. Je crois qu'on peut taper sur sa gestion. Elle est catastrophique. Est-ce qu'elle l'est à cause des aides sociales qui sont distribuées ? notamment l'augmentation du RSA ! A t-il assez lutté contre la fraude, assez protégé les habitants contre des dépenses dispendieuses ?"

Virginie Alcina ajoute : "J'ai noté que sur son tract de campagne, il y a mention de toute une liste d'aides distribuées avec des montants faramineux en euros pour les plus âgées d'entre nous. Sur ce tract, notre argent est distribué par le Département. Si c'est ça qui va lui faire gagner le Département, j'en doute vraiment''.

''Je n'ai peur de rien. Il n'y a pas d'enjeu pour moi poursuit la candidate soutenue par le RN. Je suis une mère de famille (deux filles). J'habite dans un beau domaine au cœur du canton. Je vis de mon métier et je continuerai à le faire quoiqu'il advienne. Donc fin du saupoudrage, fin de la distribution des subventions et des fonds, fin des promesses de postes et autres, et on passe à la réalité des choses, c'est à dire des économies et un programme concret de 34 mesures."

Virginie Alcina et Gilles Laigre mettent en avant un programme de 34 mesures : d'abord la protection des biens et des personnes, la protection des plus faibles comme les femmes battues, une meilleure gestion des mineurs isolés et des des aides publiques.

Pas de quoi déstabiliser Kléber Mesquida

Le président sortant du Conseil départemental de l'Hérault défend son bilan : ''Sur les six derniers années, nous avons investi 11.4 milliards d'euros dans tout le département. _325 millions d'euros dans mon canton_. Des actions en faveur des solidarités à la personne, à la petite enfance, aux personnes âgées et handicapées. Nous avons soutenu et financé de multiples projets communaux et intercommunaux. Sur les 1.118 kilomètres de routes sur ce canton de Saint-Pons, 76 millions d'euros ont été investis par le conseil départemental''.

''Que proposent le Rassemblement National ? Leur programme, c'est le même partout en France'' poursuit Kléber Mesquida. ''Il ne change que le département sur leur document de campagne et ils mettent un programme national. Je suis étonné de voir autant de méconnaissance des institutions, y compris de la part de Pierre Polard. Il ne sert à rien de lancer de belles paroles, faire rêver les électeurs, imaginer des actions utopiques qui ne pourront pas être appliquées, car elles ne sont pas de la compétence de l'assemblée départementale''.

Et quand ses adversaires l'attaque sur son âge, Kléber Mesquida répond : _"L’Amérique a bien donné la confiance à Joe Biden à 78 ans. Je ne dis pas que je me compare à lui, mais quand vous voyez l'énergie qu'il déploie, les actions qu'il a mises en œuvre très rapidement, il faut avoir de la tête, du souffle, de l'esprit et une forme pour mener une équipe, animer une majorité départementale et impulser des actions, aller sur le territoire, et cette énergie, je l'ai toujours"._

Sur son programme de campagne Kléber Mesqida n'affiche pas le logo du PS. Mais celui de la majorité départementale ''l'Hérault Solidaire et Écologique''. Avec son binôme Marie-Pierre Pons ils mettent en avant 13 mesures, notamment des actions en faveur de l'emploi, la lutte contre la désertification médicale, des aides financières en faveur des jeunes en situation de précarité.

