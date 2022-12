L'élection du député Thomas Mesnier invalidée par le Conseil Constitutionnel

Coup de tonnerre politique en Charente... L'élection du député de la majorité présidentielle Thomas Mesnier est annulée. Décision du Conseil Constitutionnel publiée ce vendredi matin. Thomas Mesnier n'avait été élu en juin, dans la 1ère circonscription de la Charente, celle d'Angoulême, qu'avec 24 voix d'avance, sur René Pilato, candidat de la Nupes au nom de la France Insoumise.

ⓘ Publicité

Le Conseil Constitutionnel constate que 27 suffrages ont été "irrégulièrement exprimés" lors du 2e tour des législatives - ce qui est supérieur à l'écart de voix. Par exemple, une différence de signature significative entre les deux tours pour 18 votes. Lorsque cette décision sera publiée au Journal officiel, il n'y aura plus de député de la première circonscription de la Charente.

Il faudra donc réorganiser une élection législative partielle dans les trois mois qui viennent. Thomas Mesnier a déjà annoncé qu'il serait à nouveau candidat. "Au mois de juin la victoire avait été courte, mais la victoire n’en avait été que plus forte, dans un contexte national très défavorable à la majorité présidentielle", assure le député sortant, qui espère une victoire plus large cette fois-ci : "depuis cinq mois la majorité a fait la démonstration de son travail, de son engagement pour limiter autant que de possible l’inflation et protéger le pouvoir d’achat des Français. Alors qu’en face l’hémicycle n’est que cirque de la Nupes, ou injonctions racistes du Rassemblement national. J’aborde cette élection sereinement, engagé et même plus fortement qu’au mois de juin !"

C'est au gouvernement de fixer la date de ce nouveau scrutin, et peut-être décidera-t-il d'organiser en même temps plusieurs élections partielles. Ce vendredi, deux autres élections ont été annulées par le Conseil constitutionnel : dans la huitième circonscription du Pas-de-Calais, et dans la deuxième circonscription de la Marne.