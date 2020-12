L’élection municipale d’Annemasse annulée par le tribunal administratif

C’est via un communiqué que Christian Dupessey (DVG) a annoncé ce vendredi la nouvelle. "Contrairement à toute attente et à l’inverse de la position du rapporteur public de rejet au fond du recours contentieux, le tribunal administratif de Grenoble a décidé d’annuler l’élection municipale", écrit le maire d’Annemasse. Il avait été réélu dès le premier tour le 15 mars dernier avec 50,02% des voix.

Forte abstention

En raison de la pandémie de Covid-19, le scrutin avait été marqué par un fort taux d’abstention (72,21%). Maxime Gaconnet (DVD) arrivé en deuxième position avec un peu plus de 40% des suffrages a saisi le tribunal administratif. Dans son communiqué, Christian Dupessey explique que le juge argumente sa décision en évoquant "une altération du scrutin due à l’abstention liée à la crise sanitaire. Il met ainsi en cause la règle constitutionnelle de la majorité absolue. Et il fonde sa décision sur les seules circonstances liées à la crise sanitaire".

"C’est une analyse incompréhensible au regard des circonstances", poursuit le maire d’Annemasse. "Comment justifier une telle décision dans un moment où tous les efforts des exécutifs sont mobilisés pour faire face à la crise sanitaire ? Et que personne ne sait comment et quand de nouvelles élections pourraient avoir lieu."

Dupessey fait appel

Christian Dupessey annonce qu’il va faire appel de cette décision le Conseil d’Etat. Il dit également regretter "l’attitude de la liste conduite par M. Gaconnet : ne jamais accepter le vote des électeurs quand il leur est défavorable, au risque d’affaiblir voire de nuire au fonctionnement de notre ville au service des habitants".