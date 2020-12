L'éléction municipale de mars dernier à Alès confirmée par le tribunal administratif de Nîmes

L’élection municipale d'Alès a été validée par le tribunal administratif de Nîmes ce vendredi. Une élection, dans le seconde ville du département du Gard, acquise au 1er tour (près de 57%) pour la liste conduite par le maire sortant LR, Max Roustan et Christophe Rivenq (devenu depuis 1 er adjoint et président d'Alès Agglo). Ce résultat était contesté par Paul Planque (le Printemps Alésien près de 23%) et Marc Peyroche (Alès en commun près de 4%).

Inéligibilité de Christophe Rivenq

Les recours portaient sur le rejet des comptes de campagne, l'invalidité de Christophe Rivenq (ancien directeur général des services démissionnaire mais considéré par ses opposants comme en poste de fait), des recours qui devaient conduire le TA de Nîmes a annuler l’élection. Des arguments rejetés. Une décision susceptible d'appel, désormais, devant le conseil d'état.