L'élection municipale de Valdoie contestée

Michel Zumkeller, député UDI du Territoire de Belfort et ancien maire de Valdoie, est en train de préparer un recours en justice pour contester l'élection municipale de dimanche dernier dans sa commune

Michel Zumkeller est en train de préparer avec son avocat un recours pour contester l'élection de Valdoie dimanche dernier, élection au cour de laquelle Corinne Coudereau, la maire sortante et "protégée" du député UDI, a été battue par la candidate LR et conseillère départementale Marie-France Céfils, élue avec 55 % des voix. Michel Zumkeller dénonce notamment des faux tracts durant la campagne mais aussi le fait que Marie-France Céfis aurait présenté une fausse domiciliation pour s'inscrire sur les listes. Le recours devrait être déposé d'ici la fin de cette semaine. De son coté, Marie-France Céfis estime que Michel Zumkeller vit très mal la défaite et se dit très sereine par rapport à ce recours.