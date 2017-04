L'élection présidentielle vue par une infirmière libérale

A l'occasion de l'élection présidentielle, France Bleu Poitou donne la parole aux citoyens. Anne, infirmière libérale près de Poitiers livre ses envies, ses espoirs et ses craintes.

Le malaise du personnel soignant dans le milieu hospitalier, Anne le connaît bien. Pendant plusieurs années, elle a travaillé en tant qu'infirmière au CHU. Elle se souvient des difficultés. "On n'a pas le temps de s'occuper des patients. La direction pense surtout en termes de rentabilité et la santé ce n'est pas de la rentabilité".

A la fin du mois il faut en faire beaucoup des piqûres

Alors la jeune femme décide de se lancer en tant qu’infirmière libérale et ouvre son cabinet près de Poitiers. Un choix qu’elle ne regrette pas. « Aujourd’hui je prends le temps qu’il me faut. Je fais les choses à ma façon. » Pourtant l’infirmière ne compte pas ses heures. « On prend 8.50 euros pour une piqûre, essence et charges comprises. Donc ça fait 4.25 euros, la piqûre même s’il faut une heure. A la fin du mois il faut en faire beaucoup des piqûres ! » La revalorisation de certains actes, ce serait un vrai plus pour Anne. "Depuis 2012, on nous promet des changements, mais on n'a rien vu".

Pourquoi il n'y aurait pas des ministres de la santé infirmières ?

Le manque de reconnaissance des hommes et femmes politiques pour sa profession explique leur inaction, pour la jeune femme. "Il faut dire qu'on manifeste peu, car on doit s'occuper des malades. On a une conscience professionnelle". Elle regrette le manque d'écoute. " Ils ne nous consultent jamais et après ils mettent en place des mesures inadaptées au terrain". Pour elle le changement doit passer par de nouvelles têtes. "Pourquoi il n'y aurait pas des ministres de la santé infirmières ou des conseillers venant du corps médical ? Au moins ils sauraient de quoi ils parlent." Déçue, Anne ira quand même glisser un bulletin dans l'urne ce dimanche 23 avril, en espérant que cette fois les choses changent.