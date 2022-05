L'élu écologiste de Périgueux François Carême, "déçu" de la politique, démissionne de tous ses mandats

L'adjoint écologiste à la mairie de Périgueux et président de Périmouv', François Carême, annonce ce lundi 16 mai qu'il démissionne de tous ses mandats et d'Europe Ecologie les Verts. Il règle ses comptes avec la mairie, l'agglo, et son parti.

"Si les gens ne veulent pas utiliser les compétences qui sont les miennes, je me retire". Le ton est amer mais décidé. François Carême, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Périgueux, président de l'agence Périmouv' et élu à l'agglo du Grand Périgueux, et un temps candidat d'Europe Ecologie les Verts pour les législatives à Périgueux, avant que l'accord de la NUPES ne vienne rebattre les investitures, a décidé de lâcher tous ses mandats. Et même son parti. Dans un communiqué envoyé ce lundi 16 mai, il règle ses comptes avec tout le monde.

La mairie, d'abord, où Delphine Labails "veut tout décider, tout remonte, et donc, tout traîne, les dossiers n'avancent pas". L'agglo, ensuite, où le président Jacques Auzou "va me démettre dans deux jours de mes fonctions de président de Périmouv', parce que j'ai voté contre l'augmentation de la taxe foncière". L'agence Périmouv' s'occupe de toute la mobilité dans l'agglo, avec les bus et les vélos en location. Le parti Europe Ecologie les Verts, enfin, où "le dernier accord qui a été passé ne me satisfait pas, parce qu'on perd l'identité du parti sur l'Europe, et sur l'écologie".

Il lâche la mairie, l'agglo, et le parti

"Moi vous savez, j'ai eu une brillante carrière à EDF, je me suis retrouvé dans une mairie où je n'ai pas le droit de décider, dans des responsabilités au Grand Périgueux qu'on me supprime, et dans un parti, Europe Ecologie les Verts où le dernier accord ne me satisfait pas, bon, eh bien si les gens ne veulent pas utiliser les compétences qui sont les miennes, je me retire", lâche François Carême au micro de France Bleu Périgord.

"J'ai fait l'expérience du monde politique, elle est riche d'enseignements, cette expérience est terminée", assure-t-il. Il a envoyé ses lettres de démission dès ce lundi. Et pour la suite ? Le désormais retraité de 67 ans va-t-il se mettre au jardinage ? "Je suis un intellectuel, je vais écrire", lâche seulement François Carême. Il n'exclut pas de continuer à s'engager pour l'écologie, éventuellement dans une association, mais rien n'est fixé pour le moment selon lui.