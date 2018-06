Après 7 mois de convalescence suite à une greffe du coeur, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône et ancien maire des 4 ème et 5 ème arrondissements de Marseille a fait son retour ce mardi matin au Sénat à Paris.

Greffé du cœur le 1er décembre dernier, le Sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, maire honoraire des 4 ème et 5 ème arrondissements de Marseille et patron de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône fait son retour en politique.

Après 7 mois de convalescence, il l'annonce sur Facebook et Twitter.

Une campagne d'affichage est également lancée dans les 4ème et 5ème arrondissements de Marseille.

Une nouvelle affiche du binôme Bruno Gilles & Marine Pustorino les 4ème et 5ème arrondissements de Marseille

Bruno Gilles se positionne pour la mairie de Marseille

L'élu pourrait être candidat à la mairie de Marseille. Sa réponse sera "directe et claire" et il la donnera au mois de septembre . L'élu veut se laisser l'été pour mûrir sa réflexion. Car même s'il se sent en pleine forme, s'il refait du sport et veille a son hygiène de vie, après une telle opération, cette décision ne peut pas être prise à la légère. " Ce n'est pas qu'un cadeau d’être maire de la 2ème ville de France, une ville compliquée et financièrement difficile à gérer".

