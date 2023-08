L'élu normand Sébastien Jumel juge "Macron déconnecté" après la réunion entre le chef de l'Etat et les partis

Après la rencontre pendant douze heures à huis clos entre Emmanuel Macron et onze chefs de parti. La gauche se dit déçue, l'extrême droite sceptique, et la droite attend de voir. Quel bilan en tirer ? Pas grand chose selon Sébastien Jumel, "on n'avait beaucoup d'illusions sur la palabre présidentielle, il semble que le président de la République est déconnecté des Français, de leurs priorités : l'inflation, l'augmentation du prix de l'électricité qui continue à jouer sur le pouvoir d'achat, l'inadéquation entre les salaires qui n'augmentent pas."

Lors de cette réunion, l'annonce d'une prochaine "conférence sociale sur les carrières" a été faite, mais le député communiste de la Seine-Maritime, "a le sentiment que le président de la République, à chaque fois qu'il est en difficulté, trouve une solution pour exister, pour justifier qu'au bout du compte, il prendrait les décisions tout seul."

Selon lui, "il avait fait le coup au moment du grand débat avec des heures et des heures de palabres avec les maires, avec nos concitoyens qui ont débouché sur une politique autoritaire, sur la réforme des retraites et sur une politique antisociale. J'ai le sentiment que le président de la République a voulu trouver l'opportunité d'un dialogue qu'on ne pouvait pas refuser à la rentrée pour masquer ses propres turpitudes."

Alors que la Première ministre vient à Rouen ce jeudi pour parler santé, médecine de ville, travail de nuit, Sébastien Jumel évoque "un hôpital exsangue, en déficit chronique. J'espère qu'elle va prendre la mesure de l'état de santé du pays, des déserts médicaux, de l'hôpital qui souffre d'un trou, d'un sous-financement chronique."

Sur l'hôpital de Dieppe

A la suite de la parution du rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes , évoquant des difficultés de gestion, et de direction, Sébastien Jumel, qui a présidé cet hôpital pendant dix ans et toujours membre du conseil de surveillance, affirme que "nous dénonçons depuis des années le fait qu'il y a des besoins de santé et que nous sommes en sous financement chronique. Voilà la chambre régionale des comptes, c'est à dire des magistrats qui viennent examiner les hôpitaux de Dieppe et de France entière avant et après la crise du Covid ".

Sébastien Jumel rappelle que "nous souffrons d'un manque de moyens pour prendre des patients aux urgences. L'hôpital de Dieppe est bien géré, la tarification à l'activité est un virus de la rage qu'on inocule à l'hôpital public. Lorsque vous appliquez des règles comptables à un système de santé, alors qu'il faudrait au contraire prendre en compte les besoins de santé et mettre en place les moyens pour y répondre."