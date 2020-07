Remaniement : l'élue girondine Christelle Dubos ne fait plus partie du gouvernement

La girondine Christelle Dubos n'est plus secrétaire d'Etat aux solidarités. Trois semaines après la formation du gouvernement Castex, la liste des 11 nouveaux secrétaires d'Etat a été dévoilée dimanche 27 juillet. Christelle Dubos perd le secrétariat auprès du ministre des solidarités et de la Santé, elle redevient donc députée. L'élue de Gironde s'exprime sur twitter ; elle parle "à la fois de la fierté des batailles menées et l'impatience des combats à venir."

Olivier Véran salue son engagement

Sur twitter, le ministre de la Santé la remercie. Olivier Véran rend notamment hommage à son engagement auprès des plus précaires pendant la crise du coronavirus.

Parmi les nouveautés dans le gouvernement, un portefeuille dédié à la ruralité et un autre à la biodiversité.