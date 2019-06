L'élue mayennaise Samia Soultani, vice-présidente LR des Pays de la Loire, appelle à une reconstruction sereine du parti

Département Mayenne, France

Sur le plateau du 20h de TF1, Laurent Wauquiez a expliqué : "Au fond, pour le dire assez simplement : les victoires sont collectives, et les échecs sont solitaires. C’est comme ça. Il faut que je prenne mes responsabilités", avant d’officialiser une "décision mûrement réfléchie". "J’ai décidé de prendre du recul et (...) je me retire de ma fonction de président des Républicains", a précisé le président de la région Auvergne-Rhône Alpes. Des élus de la formation de droite réclamaient, depuis la débâcle des élections européennes, son départ.

En Mayenne, l'une des principales personnalités de LR, Samia Soultani, vice-présidente de la Région Pays de la Loire, a appelé à la sagesse de tous et toutes afin d'éviter une nouvelle "guerre" des chefs à 10 mois des élections municipales et à trois ans de l'élection présidentielle. L'élue mayennaise a salué, sur twitter, la décision de Laurent Wauquiez "qui par sa démission montre que la priorité est de voir Les Républicains se reconstruire dans la sérénité et la priorité des priorités est de sortir de ce piège anti-démocratique du vote par défaut générant frustrations et désillusions".

En revanche, Richard Chamaret, représentant d'Agir, le parti de droite qui travaille avec la majorité présidentielle, se montre beaucoup plus sévère. Il dénonce la ligne politique de Laurent Wauquiez "toujours plus proche de Le Pen" dit-il. L'adjoint au maire de Méral estime, pour sa part, que ce départ est annonciateur d'une nouvelle bataille mortifère, au sein de LR, pour le leadership.