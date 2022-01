L'élue mayennaise Valérie Hayer parraine Emmanuel Macron et s'attire les foudres d'Alexis Corbière (LFI)

Ce n'est une surprise pour personne en Mayenne et c'est une démarche très en vogue en ce moment de beaucoup d'élus de l'actuelle majorité présidentielle, partout en France : parrainer Emmanuel Macron pour la présidentielle d'avril avant même son entrée officielle dans la compétition élyséenne. Valérie Hayer, députée européenne LREM, a donc décidé de soutenir le chef de l'Etat. Jusqu'ici, rien de plus logique.

L'ancienne conseillère départementale et ex-conseillère municipale de Saint-Denis-d'Anjou l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter que les personnalités politiques, toutes tendances confondues, fréquentent assidûment et bien souvent ça se finit en clash. Le message de Valérie Hayer a fortement déplu à Alexis Corbière, député La France Insoumise, un proche de Jean-Luc Mélenchon : "comment parrainer une personne qui n'est pas officiellement candidat ? C'est donc qu'il l'est.. et il détourne ainsi les règles démocratiques du débat (temps de parole, financement public, etc..) Est-ce tolérable ?" écrit-il en commentant la publication de l'élue mayennaise.

En 2017, Emmanuel Macron avait reçu 1.829 parrainages et Jean-Luc Mélenchon 805.

Les citoyens habilités à parrainer sont les grands électeurs, à savoir les députés y compris européens élus en France, les sénateurs, les maires, les maires des communes déléguées, les maires délégués des communes associées, les maires d’arrondissement de Paris, Lyon, Marseille, les présidents des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, tous les conseillers régionaux, tous les conseillers départementaux, les conseillers de Paris, les conseillers des métropoles et ceux des assemblées de Corse, Guyane, Martinique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.