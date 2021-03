L'élue Nous Sommes Alenka Doulain demande la démission de Mohed Altrad à la mairie de Montpellier

Alliés hier, adversaires aujourd'hui. La conseillère municipale d'opposition du mouvement Nous sommes, Alenka Doulain souhaite la démission de Mohed Altrad de son mandat de conseiller municipal d'opposition. Elle évoque son absence du conseil depuis l'élection de Michaël Delafosse à la mairie de Montpellier le 28 juin 2020. "Il faut laisser la place à des élus qui siègent" plaide-t-elle.

Pourtant, Alenka Doulain avait fait liste commune avec Mohed Altrad pour le second tour des élections. Une alliance qui, pour le moins, avait surpris entre le mouvement très à gauche Nous Sommes et le milliardaire. Aujourd'hui, la chaise de conseiller municipal de l'opposition systématiquement vide de l'industriel, et ce depuis 9 mois, ça fait désordre. D'autant que Nous Sommes ne cesse de prôner la responsabilité des élus.

Face à cette crise, on a besoin de tous les élus. Il faut honorer son mandat - Alenka Doulain

Mais Alenka Doulain assure que le débat n'est plus là. Elle demande la démission de son ancien allié parce que, dit-elle, "face à cette crise inédite , on a besoin de tous les élus. C'est du bon sens, il faut honorer son mandat" et elle demande aux autres conseillers quelques soient leurs couleurs politiques de la suivre dans cette démarche. Mais son appel n'est pas soutenu, y compris par l'écologiste Clothilde Ollier, qui elle aussi faisait partie de l'alliance hétéroclite du second tour. "Je laisse chacun prendre ses responsabilités".

C'est n'importe quoi - Mohed Altrad

Pour Mohed Altrad, "il n'est pas question de démissionner. C'est n'importe quoi, je ne ferai pas de commentaires. Le président de groupe va communiquer". Actuellement, l'industriel fait partie du groupe "Cœur et Action" avec Serge Guiseppin, le président, et Salim Jawari.

Il faut trois élus minimum pour pouvoir constituer un groupe en conseil municipal. Alenka Doulain et Clothilde Ollier ne font partie d'aucun groupe.