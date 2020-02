L'élue orléanaise Corinne Leveleux-Teixeira quitte le Parti Socialiste

Son dernier conseil municipal à Orléans après douze années dans l'opposition, et aussi ses derniers moments au sein du Parti Socialiste. Invitée ce lundi matin sur France Bleu Orléans, Corinne Leveleux-Teixeira a annoncé son départ du PS ("ma lettre de démission sera envoyée dans la matinée, je retourne à la société civile"). Un nouvel épisode dans le manque d'union de la gauche pour les prochaines élections municipales orléanaises, Corinne Leveleux-Teixeira soutenant l'écologiste Jean-Philippe Grand, et non le socialiste Baptiste Chapuis. Cette démission du PS est donc tout à fait "cohérente", selon elle, regrettant vraiment qu'une union de la gauche ne se soit pas matérialisée à Orléans avant le premier tour, et ce "malgré des programmes très proches".

Après douze années de présence dans l'opposition municipale et une candidature pour devenir maire en 2014 (23% des voix, 53% pour Serge Grouard), Corinne Leveleux-Teixeira quitte donc également ce lundi ses fonctions d'élue. "Dans la vie, il y a des cycles et j'ai envie de tourner cette page politique, assure-t-elle. J'ai une vie professionnelle, mise un peu entre parenthèses, à laquelle je vais revenir."

Le dernier conseil municipal orléanais de la mandature pourrait être tendu ce lundi, avec d'un côté les partisans du maire sortant Olivier Carré et de l'autre ceux de l'ancien maire, Serge Grouard. Il démarre à 14h30, à l'Hôtel de Ville.

L'interview de Corinne Leveleux-Teixeira sur France Bleu Orléans est à réécouter ici.