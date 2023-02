L'élue orléanaise Dominique Tripet quitte le Parti Communiste : " je ne m'y sens plus à ma place"

Elle en a encore les larmes aux yeux quand il s'agit d'expliquer son départ du Parti Communiste. Mais sa décision est prise. Dominique Tripet quitte le parti où elle militait depuis 2008. C'est sous cette étiquette qu'elle a fait son entrée au conseil municipal d'Orléans en 2014, c'est aussi avec les communistes qu'elle a été élue ( en binôme avec Matthieu Gallois) au conseil départemental du Loiret, en 2021. Mais, pour elle, aujourd'hui, la coupe est pleine. " Ca fait plusieurs mois que je me pose des questions sur ma place dans ce parti. Il y a des positions et des prises de parole qui ne me conviennent absolument pas."

ⓘ Publicité

"Je suis désolée mais nous sommes aussi la France des allocs et du RSA "

Dominique Tripet n'a surtout pas digéré la petite phrase Fabien Roussel, lors de la dernière Fête de l'Humanité. Le secrétaire national du PCF avait déclaré : " la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minima sociaux". Pour l'élue orléanaise, c'est en contradiction totale avec les valeurs du parti. " Je suis désolée mais nous sommes aussi la France des allocs et du RSA. Avec mon collègue Matthieu, on se bat justement au département pour expérimenter le RSA pour les moins de 25 ans hors droits communs et je me retrouve avec mon représentant qui dit le contraire. Ca délégitime totalement notre action." Elle accuse aussi la tête du parti de reculer sur certains points comme l'écriture inclusive ou les réunions non-mixtes. " Il faut que ce parti se pose les bonnes questions et arrête de se recroqueviller sur lui même. Ce n'est pas le tout d'aller faire le buzz sur les plateaux télé" insiste Dominique Tripet. Aujourd'hui, elle assure qu'elle ne rejoindra pas un autre parti. " Très sincèrement, je me sens nue, orpheline mais libre".

Le congrès national du Parti Communiste est prévu début avril à Marseille. Fabien Roussel devrait être réélu à la tête du parti.