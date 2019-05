L'embarras du choix aux élections européennes et le choix de l'embarras pour l'affichage électoral

Gorron, France

Dans le bocage mayennais, rien ne laisse penser qu'une campagne électorale vient de démarrer. Un enthousiasme limité, pour l'instant. Le casse-tête n'est pas politique, il est technique avec ces satanés panneaux d'affichage.

Beaucoup de communes ne disposent pas du matériel nécessaire pour afficher 33 listes, d'autres se demandent si elles peuvent diviser chaque panneau en 2 ou en 4, d'autres encore les installeront au petit bonheur la chance près du lieu où les habitants votent. A Gorron, tout est prêt ou presque souligne le maire Jean-Marc Allain : "on a des jeunes qui ont passé une partie de leurs vacances à aider les services techniques pour remettre en état les panneaux et ainsi pouvoir afficher les 33 listes".

Le panneau d'affichage franchement, c'est d'un autre temps poursuit-il : "c'est encore de l'argent gaspillé d'autant plus que chaque électeur va recevoir les bulletins de vote et les professions de foi de chaque candidat. Il serait temps de penser à d'autres moyens de communications plus modernes, moins onéreux et qui prennent moins de temps aux services techniques. A l'heure du numérique, je me demande si ces panneaux ne sont pas dépassés. Je ne sais pas combien de personnes regardent ces panneaux, ça doit permettre à des hurluberlus de faire des croix dessus, de faire de beaux dessins dessus".

33 listes aux Elections #Europeennes !

Donc cher @ccastaner, nous devons installer au minimum 20 mètres de long de panneaux d'affichages pour respecter le code électoral ? 🤔en 2019 ??



Bon courage à tous les élus des communes rurales 👍 pic.twitter.com/Wp6tG14CT1 — Richard CHAMARET (@RichardCHAMARET) May 4, 2019

Dans des villes plus grandes, à Laval et à Château-Gontier sur Mayenne, qui disposent de moyens plus importants, les services techniques sont sur le pont pour que les 33 listes puissent normalement s'afficher dès le coup d'envoi officiel de la campagne, le lundi 13 mai à minuit.