Inscription sur les listes électorales : engouement de dernière minute à la pointe bretonne

Il ne reste que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales si vous voulez participer à l'élection présidentielle. Date butoir le 2 mars en ligne et le 4 mars dans les mairies. L'engouement de dernière minute est réel dans les principales villes finistériennes et morbihannaises.

C'est une autre date butoir de ce début du mois de mars avec celle pour les parrainages des candidats : la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. La limite est le 2 mars en ligne et le 4 mars dans les mairies.

Entre 76 et 84% d'inscrits à Brest et Quimper

Dans le Finistère, le dernier chiffre fourni par la Préfecture faisait état la semaine dernière de 703.260 inscrits sur quelques 730.000 personnes en âge de voter (selon le dernier recensement de l'INSEE). Soit un taux extrêmement acceptable de 96% d'inscrits. Mais il ne veut pas dire grand chose car il ne montre que les non-inscrits (4% du corps électoral donc) mais pas les "mal-inscrits", ces personnes qui ont déménagé et qui n'ont jamais mis à jour leur situation (depuis 1997, l'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans). Il faudra aussi prendre en compte les personnes décédées ces dernières semaines.

Le nombre d'inscrits par semaine multiplié par plus de 10

Les chiffres par commune vont varier jusqu'au dernier moment puisque les mairies constatent beaucoup de demandes ces derniers jours. Exemple à Brest : il y avait un peu plus d'une centaine d'inscriptions par semaine en octobre et en novembre. Un chiffre qui a doublé en décembre et triplé en janvier. Au mois de février, on est passé à près de 400 inscriptions par semaine au début du mois à plus de 800 par semaine la semaine du 14 au 20 janvier. Et les derniers chiffres sont encore en hausse : plus de 250 inscriptions chaque jour la semaine dernière en moyenne. La ville compte 84.839 inscrits selon les derniers chiffres donnés par la maire pour 114.714 habitants en âge de voter. Soit un taux de 74%.

La dynamique des inscriptions sur les listes électorales est très importante ces dernières semaines à Brest - Ville de Brest

Même dynamique à Quimper avec "une grosse centaine d'inscription chaque jour depuis la semaine dernière" confirme Christine, adjointe administrative au service "élections" de la mairie. Avec un peu plus de 43.455 électeurs inscrits sur les 51.667 potentiels, le taux d'inscrit est de 84%.

Notre reportage au service "élections" de la mairie de Quimper Copier

Édith, 51 ans, s'est déplacée jusqu'à la mairie. Elle est arrivée dans la région il y a un an : "C'est important de voter tout simplement. J'ai un emploi du temps chargé, je repoussais à chaque fois mais là il fallait vraiment le faire." Rozenn, 20 ans, s'est aussi déplacée en mairie. Elle habite à Quimper, elle était inscrite à Commana dans les Monts d'Arrée chez ses parents : "Je suis venue en mairie car je n'ai pas de scanner et au moins je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème informatique pour l'inscription." La jeune femme ne voulait pas manquer le rendez-vous démocratique, "surtout quand on voit certains candidats, c'est important de participer" ajoute-t-elle.

Une campagne humoristique à Lanester

À Lorient, le taux est quasiment le même qu'à Quimper : 83,3% avec 39.034 inscrits en fin de semaine dernière sur 46.841 habitants en âge de voter. Jusqu'en novembre on comptait environ 100 inscriptions par mois. En février, on va dépasser les 1.000 inscriptions.

Le cas de Lanester près de Lorient est également intéressant : un peu plus de 17.000 inscrits dont 240 nouvelles inscriptions en 20 jours. La ville a mis en place une campagne de communication via des affiches sur la voie publique avec l'aide d'un graphiste. La mairie a dépensé 350€. Un budget modeste pour des résultats visibles. Elle compte d'ailleurs poursuivre ce moyen de communication à l'avenir.

La mairie de Lanester a investi dans une campagne de communication pour inciter à l'inscription sur les listes électorales Copier

Dans les communes rurales, le taux d'inscription est évidemment du cas par cas, mais il est généralement compris entre 80 et 95%.